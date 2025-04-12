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MLB》鄭宗哲盼更多台灣球員站上大聯盟 美媒專訪提及張育成、王維中

2025/04/12 10:22

鄭宗哲。（美聯社）鄭宗哲。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜的23歲台灣旅美好手鄭宗哲，日前被海盜升上大聯盟，也在對紅雀的比賽中迎來初登場。海盜隊媒體《Pittsburgh Baseball Now》也在鄭宗哲大聯盟處女秀後專訪他，鄭宗哲也期盼，未來有更多談台灣好手登上大聯盟舞台。

鄭宗哲日前在對戰紅雀的比賽中，擔任先發第9棒鎮守游擊大關，也迎來大聯盟首秀，雖然2打數沒安打，並在8局下被換代打退場，但在守備端表現穩健。賽後透過翻譯受訪，鄭宗哲坦言：「這真的很不真實，是一次很酷的體驗。我打棒球很多年，希望能一直打下去、打很久。」

《Pittsburgh Baseball Now》提到，鄭宗哲的大聯盟首秀日，現場有不少台灣球迷高舉看板與標語為他加油。鄭宗哲也表示：「真的非常感謝到場的球迷，棒球是台灣最熱門的運動，我很開心這些學生，可能是來匹茲堡念書的學生，能進場支持我比賽。」

鄭宗哲是台灣史上第18位登上大聯盟的球員，也是海盜隊史第3位台灣球員，前2人分別為2019年的王維中，以及2022年的張育成。《Pittsburgh Baseball Now》表示，鄭宗哲希望自己打出比王維中和張育成更長遠的職業生涯，同時也期盼更多台灣球員也登上大聯盟，「我希望未來會有更多台灣球員來到這裡，站上大聯盟的舞台。」

海盜今天在客場對決紅人，鄭宗哲迎來大聯盟生涯第2場出賽，替補上陣首打席敲出二壘方向初速100.6英哩的強勁滾地球，可惜遭到美技沒收。第2打席也遭到三振，並在8局上被代打，目前在大聯盟累積4打數，生涯首安尚未開張。

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