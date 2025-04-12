MLB》山本由伸6局9K無失分宰制小熊！艾德曼本季第6轟助道奇2連勝

山本由伸。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇結束東岸客場之旅，今回到洛杉磯主場迎戰小熊，也是自東京賽後再度碰頭，日本王牌山本由伸6局狂飆9次三振無失分，繳出超優質先發，而道奇靠著韓裔強打艾德曼（Tommy Edman）本季第6轟，終場3：0擊敗小熊，奪下2連勝。

山本今天威風八面，小熊打者幾乎拿他沒轍，唯一出現攻勢是在4局上，1出局後明星強打塔克（Kyle Tucker）敲出二壘安打，接著鈴木誠也敲出右外野強勁安打，但要上二壘卻遭到刺殺，而塔克則停在三壘。下一棒布許（Michael Busch）遭到三振，山本由伸驚險度過第4局危機。

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山本由伸續投第5與第6局，只再投出1次四壞保送。最終山本投完6局退場，用103球有64顆好球，最快球速來到96.7英哩（155.6公里），僅被敲出2支安打，飆出9次三振沒有失分，賽後防禦率1.23。

6局下道奇也出現攻勢，1出局後T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲安、佛里曼（Freddie Freeman）挨觸身球，接著艾德曼從小熊先發左投波伊德（Matthew Boyd）手中夯出3分砲打破0：0平手僵局，這也是他本季第6轟，並列大聯盟全壘打王，幫助道奇取得3：0領先，也讓山本獲得勝投資格。

Tommy Edman blasts a 3-run shot for the lead pic.twitter.com/1htqx0s3Sg — MLB （@MLB） April 12, 2025

山本退場後，道奇接連啟用葉茲（Kirby Yates）、崔南（Blake Treinen）與史考特（Tanner Scott）等3名牛棚大將，3人接力保不失，道奇拿下2連勝，山本也進帳本季第2勝。而日本巨星大谷翔平今天4打數0安打吞2K，打擊率降至0.293，攻擊指數0.958，中斷開季連14場上壘的紀錄。

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