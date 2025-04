MLB》2屆明星史卓曼被李政厚砲轟、0.2局失5分核炸！洋基慘遭打爆

史卓曼。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天在主場迎戰巨人,先發投手史卓曼(Marcus Stroman)0.2局就狂丟5分,表現慘不忍睹,這場比賽還一度因雨暫停半小時,最終6局上打完就裁定比賽,洋基以1:9慘遭巨人打爆,近5戰吞下4敗。

洋基今天推出2屆明星右投史卓曼掛帥先發,結果他開賽就被敲二壘安打又投出保送,接著面對第3棒的南韓強打「風之孫」李政厚,一顆89.4英哩紅中伸卡球被逮中,形成中、右外野方向3分砲,這也是李政厚本季首轟。

