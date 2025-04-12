MLB》2屆明星史卓曼被李政厚砲轟、0.2局失5分核炸！洋基慘遭打爆

史卓曼。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場迎戰巨人，先發投手史卓曼（Marcus Stroman）0.2局就狂丟5分，表現慘不忍睹，這場比賽還一度因雨暫停半小時，最終6局上打完就裁定比賽，洋基以1：9慘遭巨人打爆，近5戰吞下4敗。

洋基今天推出2屆明星右投史卓曼掛帥先發，結果他開賽就被敲二壘安打又投出保送，接著面對第3棒的南韓強打「風之孫」李政厚，一顆89.4英哩紅中伸卡球被逮中，形成中、右外野方向3分砲，這也是李政厚本季首轟。

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史卓曼挨轟後又連投2保送，再被魏德（LaMonte Wade Jr.）敲出二壘安打失2分，解決2位巨人打者後又被敲安並退場。史卓曼今天只投0.2局用46球有23顆好球，被敲出4安包含李政厚的3分砲，投出3保送與1三振，失5分都是自責分，賽後防禦率11.57。

洋基後續動用4名牛棚投手又失掉4分，而打線遭到巨人明星左投雷伊（Robbie Ray）壓制，僅威爾斯（Austin Wells）在2局下敲出適時二壘安打得到1分，最終比賽因現場雨勢過大而在6局上打完裁定比賽，洋基1：9輸球，近5戰吞下4敗，目前7勝6敗跌至美東第2名。

李政厚。（美聯社）

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