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NBA》約基奇大三元紀錄夜比肩魏少、大O！金塊逆轉勝灰熊保住西4

2025/04/12 11:52

約基奇（左）。（美聯社）約基奇（左）。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕近期炒掉總教練與總管而動盪不安的金塊，今天對決灰熊面臨西4保衛戰，靠著當家中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）26分大三元，率隊以117：109在主場逆轉灰熊，收下關鍵1勝，但仍未確保季後賽資格。

金塊上半場三分瘋狂打鐵，外線15投僅1中，命中率是悲慘的6.7%，不過靠著團隊罰球16罰14中，半場打完以53：59的些微差距落後灰熊。易籃後金塊外線終於回神，加上戈登（Aaron Gordon）單節16分、魏斯布魯克（Russell Westbrook）漸入佳境，金塊三節打完追成92：95。

進入決勝節，儘管灰熊一度將領先維持在5分差，但金塊靠著約基奇與穆雷（Jamal Murray）連續砍分逆轉超前，最終在主場擊敗灰熊，拿下2連勝，以49勝32敗保住西部第4名的位置。

約基奇今天19投11中，攻下26分16籃板13助攻的大三元成績單，也確定他達成單季場均大三元，成為「大O」羅伯森（Oscar Robertson）與魏斯布魯克之後，史上第3位單季場均大三元的球員，更是史上第一位達成此紀錄的中鋒。

除了約基奇外，戈登砍下全場最高33分外帶5籃板，穆雷15分7助攻5籃板。而近日表現不理想而被外界當成眾矢之的的魏斯布魯克，今天在第三節尾聲連續得分，罰球也穩穩把握5罰5中，全場9投4中包含1顆三分球，進帳14分4助攻3籃板2抄截。

灰熊吞下2連敗，目前戰績47勝34敗位居西部第8，很可能將從附加賽打起。當家後衛莫蘭特（Ja Morant）今手感不佳，21投僅8中拿下21分，射手巴恩（Desmond Bane）攻下全隊最高24分。

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