自由潛水》堅持在台灣的海訓練！陳志璿成功挑戰百米攀繩下潛寫紀錄

陳志璿成功挑戰百米攀繩下潛。（台灣自由潛水發展協會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第五屆台灣盃深度賽在昨天落幕，陳志璿成功挑戰百米攀繩下潛（Free Immersion, FIM），除了破大會紀錄外，也成為台灣第一位在國內賽事、國內海域中完成此項紀錄的選手。

陳志璿是一位堅持在台灣的海訓練，在台灣的海比賽的選手，努力了好幾年，即使疫情後，許多選手都選擇都到國外環境、條件更好的地方訓練跟比賽，只有他堅持要在台灣成功挑戰百米，也終於成功做到了，對此他表示：「我想證明台灣的海可以做到這件事。台灣盃是一個能夠凝聚台灣厲害潛水員們的活動，能在本次賽事中完成這個目標，有值得紀念的里程碑，在大家齊心努力的賽事中完成，對所有人來說都是非常振奮人心的事。」台灣盃深度賽至今五屆以來，終於在今年見證第一位在台灣的海走入百米俱樂部的本土選手，這一潛，除了象徵技術的前進與突破，也代表台灣海域的無限可能。

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深度賽三日賽程緊湊刺激，包含公開組與新人組共有39位選手參賽。其中陳志璿以100公尺成績於攀繩下潛項目中奪冠，隨後的林柏鈞選手也以90公尺的好表現在恆重雙蹼下潛項目中突破大會紀錄並獲得第一名成績。

綜觀三日賽事，海況條件相當穩定，有利選手發揮實力，不僅出現多項亮眼成績，更有數位選手成功刷新個人生涯最佳紀錄。自由潛水發展協會理事長王文彥表示：「自由潛水最迷人之處，在於這不是零和競爭，而是一場彼此祝福、共同前進的旅程。每一次成功挑戰，都是現場所有人真心期盼的成果。台灣擁有良好海域，5年來，我們在小琉球累積了豐富賽事經驗，希望透過台灣盃，讓無法長期出國訓練的選手也能有發揮的舞台、推動海洋運動與地方產業的連結」。

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