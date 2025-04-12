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MiLB》台灣19歲新星林維恩美職初先發！5局狂飆8K卻問天無緣首勝

2025/04/12 13:05

林維恩。（資料照，記者王藝菘攝）林維恩。（資料照，記者王藝菘攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家1A的台灣19歲新星左投林維恩，今天面對道奇1A迎來旅美生涯初先發，主投5局狂飆8次三振僅失掉1分，不過球隊在9局上以4：5遭逆轉，林維恩也無緣收下旅美生涯首勝。

林維恩去年6月以總值135萬美元合約加盟運動家，成為隊史第6名台灣球員，日前迎來美職生涯初登板，後援3局未被對手敲安，也沒讓任何打者上壘，大秀K功猛飆7次三振，榮膺加州聯盟（California League）1A單週最佳投手。

今天面對道奇1A迎來生涯初先發，林維恩開賽就先飆出三振，隨後被敲安打又被盜上二壘，林維恩接著再飆K，儘管又投出暴投讓跑者上三壘，但回穩後再次用三振化解危機，第1局就猛飆3K。

2局上林維恩開局連被敲3支安打失掉1分，這也是他旅美生涯首度失分，但他臨危不亂，先讓打者擊出雙殺後再製造高飛球出局。接著就這樣投完5局退場，僅僅再被敲出2安與投出1次暴投，全場用79球有54顆好球，被敲6安失1分，送出8次三振，防禦率1.13。目前林維恩在1A累積8局，狂飆15次三振。

效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇，今天面對小熊3A擔任先發第3棒二壘手，4打數1安打終止連3戰無安打低潮，吞下2次三振，另選到1次四壞保送，賽後打擊率0.167。

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