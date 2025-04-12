晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》神級指叉獲道奇、小熊主帥大讚！山本由伸向佐佐木朗希喊話

2025/04/12 13:33

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天面對小熊繳出6局9K無失分的超優質先發，奪下本季第2勝，賽後兩隊總教練都毫不吝嗇給予他稱讚，而山本賽後也暖心向學弟佐佐木朗希喊話。

山本前3局上演完全比賽，直到4局上才被敲安破功，但仍力保不失，最終投完6局用103球，只被敲出2支安打，投出1次保送，飆出9次三振沒有失分，退場時獲得全場道奇球迷滿堂彩。

賽後小熊主帥康索（Craig Counsell）直言，山本今天表現太出色，小熊打者幾乎沒有可以攻擊的球，特別是他的指叉球，要得分簡直難如登天；道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）也直言，山本的指叉球是全聯盟最頂尖的水準。

山本賽後也謙虛感謝隊友今天守備的幫忙，以及在6局下敲出致勝3分砲的艾德曼（Tommy Edman）。談到被鈴木誠也敲出大聯盟對戰首安，他直言鈴木誠也是很有長打能力的打者，能壓制讓他只敲出一壘安打，已經很不錯。

道奇奪下2連勝，明天將持續與小熊交手，日本新星佐佐木朗希將掛帥先發，這也是他繼東京賽大聯盟初登板後再度對決小熊。山本也暖心表示：「希望朗希能有一場好投，我們全隊會一起努力拿下3連勝。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中