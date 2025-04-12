MLB》神級指叉獲道奇、小熊主帥大讚！山本由伸向佐佐木朗希喊話

山本由伸。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天面對小熊繳出6局9K無失分的超優質先發，奪下本季第2勝，賽後兩隊總教練都毫不吝嗇給予他稱讚，而山本賽後也暖心向學弟佐佐木朗希喊話。

山本前3局上演完全比賽，直到4局上才被敲安破功，但仍力保不失，最終投完6局用103球，只被敲出2支安打，投出1次保送，飆出9次三振沒有失分，退場時獲得全場道奇球迷滿堂彩。

請繼續往下閱讀...

賽後小熊主帥康索（Craig Counsell）直言，山本今天表現太出色，小熊打者幾乎沒有可以攻擊的球，特別是他的指叉球，要得分簡直難如登天；道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）也直言，山本的指叉球是全聯盟最頂尖的水準。

山本賽後也謙虛感謝隊友今天守備的幫忙，以及在6局下敲出致勝3分砲的艾德曼（Tommy Edman）。談到被鈴木誠也敲出大聯盟對戰首安，他直言鈴木誠也是很有長打能力的打者，能壓制讓他只敲出一壘安打，已經很不錯。

道奇奪下2連勝，明天將持續與小熊交手，日本新星佐佐木朗希將掛帥先發，這也是他繼東京賽大聯盟初登板後再度對決小熊。山本也暖心表示：「希望朗希能有一場好投，我們全隊會一起努力拿下3連勝。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法