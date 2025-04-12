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台灣小將好威！U15世中運游泳 台灣隊奪7金7銀8銅

2025/04/12 13:11

吳兆騏個人賽勇奪4金。（家長提供）吳兆騏個人賽勇奪4金。（家長提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣游泳代表隊近期參加由國際學校體育總會（ISF）於塞爾維亞舉辦的U15世界中學游泳錦標賽成績出爐，我國共派出4男、3女學生參賽，最終勇奪7金7銀8銅，總錦標第三，締造亮眼佳績。

此次游泳隊由台南YMCA公園游泳隊教練李佩宗及台北市立弘道國中教練曾昱誠率團參加。李佩宗表示，台灣在為期四天的激烈賽事中，台灣游泳代表隊選手吳兆騏、蘇柏陵、黃皓、游晟、林芷妍、黃愛軒和蘇宥慈，展現堅強實力與不凡鬥志。

李佩宗提到，其中選手吳兆騏首次當國手就讓各國刮目相看，在本次賽事中共拿下4金3銀2銅，其中50米仰式、100米自由式、50米蝶式、50米自由式橫掃4面金牌，堪稱台灣隊的奪牌主力，尤其在個人與接力項目中屢次刷新最佳成績，展現出絕佳的比賽節奏與成熟技術，為團隊立下大功，也讓國際看見台灣青少年游泳的實力。

李佩宗說，整體而言，我國選手在自由式、仰式、蝶式及混合式等多項目皆有所斬獲，除實力展現，更藉由本次國際賽事累積了寶貴經驗。這不僅是一次體育競技的洗禮，更是文化交流與自我挑戰的重要歷程。要感謝團隊與工作人員的辛勞付出，也為每一位選手的努力喝采。期許這批潛力無窮的年輕選手，能在未來國際舞台上持續發光發熱，為台灣爭光。

李佩宗教練（左）與吳兆騏（右）。（家長提供）李佩宗教練（左）與吳兆騏（右）。（家長提供）

U15世中運游泳台灣代表隊與物理治療師胡家榮（白衣服者）。（家長提供）U15世中運游泳台灣代表隊與物理治療師胡家榮（白衣服者）。（家長提供）

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