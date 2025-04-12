網球》亞運國手吳東霖痛批網協：前年補助款還未入帳、黃金計畫有爭議

吳東霖。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕亞運、台維斯盃男網國手吳東霖痛批我國網球協會種種缺失，包括2023年精英選手補助款至今仍未入帳，為了奧運設立的「黃金計畫」，最有機會參加的選手卻被排除在外，引發各界關注與熱議。

「對想要為台灣網球出一份力的選手來說，感受到更多的是公權力的傲慢、推卸責任以及對選手，教練，甚至是整個環境的不尊重。」吳東霖今日於社群平台發出逾千字長文，提到2023年的精英選手補助款，拖到2025年4月仍未入帳。他還砲轟網協向體育署提出的「黃金計畫」名單爭議十足，「把現今最有參加奧運機會的一位選手排除在外，一位放在最低層級，破例參考前屆亞運成績卻也竟然可以將另一位金牌選手排除在外。」

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吳東霖指出，網協沒有通知選手，突然把「精英優秀潛力計畫」設立世界排名門檻，導致20位以上選手領不到補助而「失業」，期盼協會能把6000多萬預算好好分配運用，「選手完全不知道你們居然有開會，以及為什麼開會。決定預算及訂定企劃的選訓委員也不曾出現在選手的練習以及比賽，口口聲聲說有什麼需要都會全力幫忙，結果每次都要出大事上新聞了才找的到人，不利於你們的要求就要照規章來，有利可圖的時候就可以不與理會。」

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