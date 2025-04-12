HVL》決賽打一天後因場地塌陷延期 體育署說明補救措施

113學年度高中排球聯賽（HVL）甲級決賽，於114年4月11日至13日在彰化縣立體育館展開，未料今天的比賽卻因場地「塌陷問題」確定延賽，引起譁然。（資料照，記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕113學年度高中排球聯賽（HVL）甲級決賽，於114年4月11日至13日在彰化縣立體育館展開，未料今天的比賽卻因場地「塌陷問題」確定延賽，引起譁然。

高級中等學校體育總會承辦各項中等學校聯賽，對此官方解釋，賽程期間每日均會進行場地檢查。因此，在4月9日進行場地布置檢查時即發現，靠近攔網區3米線內攻擊區有1小塊地方偏軟，並進行補強處理，經與技術委員確認，場地可正常使用，4月10日則開放參賽學校進行整天賽前練習與適應場地。

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完成第1天賽程後，當下其實從影片跟照片都可發現有場地凹陷問題，網路上也批評聲不斷，認為罔顧球員安全，高中體總今天表示，仍依既有作業程序，並主動進行例行性檢查，發現3米線內攻擊區地板偏軟範圍變多且有凹陷疑慮，於是緊急採購物件連夜進行再補強作業，在經過技術委員評估，並與體育署討論，體育署立即指示今明兩天剩餘賽事延期舉辦，以保護學生健康安全。

體育署與高中體總將積極尋找比賽場地，也請總會向參賽學校妥善溝通說明，並公告相關資訊。參賽學校所有因為賽程延期而衍生的住宿、交通費用，將由體育署協調高中體總全額補助。

113學年度高中排球聯賽（HVL）甲級決賽，於114年4月11日至13日在彰化縣立體育館展開，未料今天的比賽卻因場地「塌陷問題」確定延賽，引起譁然。

高級中等學校體育總會承辦各項中等學校聯賽，對此官方解釋，賽程期間每日均會進行場地檢查。因此，在4月9日進行場地布置檢查時即發現，靠近攔網區3米線內攻擊區有1小塊地方偏軟，並進行補強處理，經與技術委員確認，場地可正常使用，4月10日則開放參賽學校進行整天賽前練習與適應場地。

完成第1天賽程後，當下其實從影片跟照片都可發現有場地凹陷問題，網路上也批評聲不斷，認為罔顧球員安全，高中體總今天表示，仍依既有作業程序，並主動進行例行性檢查，發現3米線內攻擊區地板偏軟範圍變多且有凹陷疑慮，於是緊急採購物件連夜進行再補強作業，在經過技術委員評估，並與體育署討論，體育署立即指示今明兩天剩餘賽事延期舉辦，以保護學生健康安全。

體育署與高中體總將積極尋找比賽場地，也請總會向參賽學校妥善溝通說明，並公告相關資訊。參賽學校所有因為賽程延期而衍生的住宿、交通費用，將由體育署協調高中體總全額補助。

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