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滑輪溜冰》楊合貞回歸傳承大灣高中 黃立昀期許全中運主場鍍金

2025/04/12 14:54

退役名將楊合貞（右起）傳承新世代黃立昀全中運主場出擊。（台南市體育局提供）退役名將楊合貞（右起）傳承新世代黃立昀全中運主場出擊。（台南市體育局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2017年台北世大運豪奪5金1銅的「滑輪溜冰天后」楊合貞，退休後重返大灣高中擔任教練，今年台南全中運即將帶著高三好手「小愛」黃立昀出擊，期許為地主締造佳績，「只要平常訓練夠，相信金牌就八九不離十！」

結束選手生涯後，楊合貞一人分飾三角，目前除了在大灣高中滑輪溜冰隊執教，還是台師大體育系博二生，並於台南大學任教體育課，雖然生活相當忙碌，她認為能回歸母校培訓基層別具傳承意義，「其實教學相長自己也收獲良多，很開心能夠協助培養下一代接棒。」目前大灣高中唯一的選手黃立昀也回應：「教練是我偶像，能指導協助我進步，真的是很幸福的事。」

從4歲收到一雙滑輪鞋當生日禮物，黃立昀就愛上這項運動，「我曾經迷戀到一天不滑，都覺得全身不舒服的地步。」只是隨著年紀增長，訓練過程變得辛苦，一起參與滑輪溜冰的同儕也持續減少，「我能繼續堅持下去的原因，除了有一些成績，最重要感謝是爸媽全力支持，每天一大早叫我起床，開車載我參與訓練。」

黃立昀精彩表現沒讓辛苦付出的家人失望，113年中正盃包辦女子5000公尺計分、1000公尺開放和10000公尺淘汰賽3金，獲選為潛優培訓選手；她在全中運國中時期也拿過2金，不過去年台北全中運高女組10000公尺計分淘汰賽中，最後關頭被擋住而無緣鍍金，「這是我最後一屆全中運，想拿個金牌做完美結束，未來也希望跟楊合貞教練一樣，以進軍世錦賽為目標！」

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