MLB》山本由伸招牌指叉球太猛 道奇教頭：讓人想起野茂英雄

山本由伸。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍右投山本由伸今天主投6局賞9次三振，沒有失分，道奇最後以3比0完封小熊，山本由伸收下本季第2勝。道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）讚賞山本的投球表現，雖然他不願把山本由伸與其他日本投手比較，「但我會想到（日本名投）野茂英雄，同樣是用四縫線速球和指叉球來擾亂打者，以及充滿自信的姿態都很相似。」

山本由伸主投6局用103球，僅被敲2安、丟1次保送，賞9次三振，賽後防禦率為1.23，最快投到96.7英哩（約155.6公里）。山本此戰丟37顆四縫線速球、31顆指叉球、20顆曲球、7顆伸卡球、以及卡特和滑球各4顆，其中指叉球的平均速度為90.9英哩（約146.2公里）。

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此戰山本由伸製造11次揮空，有7次是指叉球。山本由伸本季使用指叉球的比率為30.4％，比上季的24.2％高出不少，使用曲球的比率為15.8％，而滑球使用率僅1.3％。

山本由伸。（美聯社）

羅伯斯表示，山本今天的投得非常棒，積極進攻好球帶，讓打者揮空，拿下很多三振，他的指叉球真的很棒，速度也很好，需要時還搭配一些曲球破壞打者平衡，「他很有效率，能投滿6局對我來說很重大。」

「每次上場比賽，你都可以看到他的自信越來越強。」羅伯斯說，「他能控制自己的腎上腺素，當他需要的時候投出好球。現在的他，他處於一個非常沉穩的狀態。」

山本受訪表示，去年捕手常配指叉球，但自己控球不太穩，容易形成落後球數，變成要丟速球的情況，「但今年我對指叉球的感覺很好，所以這是為何這顆球的使用頻率變高。」

對於被問到挑戰塞揚獎一事，山本由伸說，至今還沒有日本選手獲得這個獎項，對此很感興趣，想專注每一場比賽，發揮最佳表現，就有機會獲得那項很棒的獎項，所以每天都會努力。

Yoshinobu Yamamoto is through four shutout innings against the Cubs.



He has six strikeouts and has generated eight swings and misses for the Dodgers.



He's had pinpoint command.pic.twitter.com/i2qhB1HtBn — Noah Camras （@noahcamras） April 12, 2025

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