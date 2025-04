MLB》山本由伸招牌指叉球太猛 道奇教頭：讓人想起野茂英雄

山本由伸。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍右投山本由伸今天主投6局賞9次三振,沒有失分,道奇最後以3比0完封小熊,山本由伸收下本季第2勝。道奇主帥羅伯斯(Dave Roberts)讚賞山本的投球表現,雖然他不願把山本由伸與其他日本投手比較,「但我會想到(日本名投)野茂英雄,同樣是用四縫線速球和指叉球來擾亂打者,以及充滿自信的姿態都很相似。」

山本由伸主投6局用103球,僅被敲2安、丟1次保送,賞9次三振,賽後防禦率為1.23,最快投到96.7英哩(約155.6公里)。山本此戰丟37顆四縫線速球、31顆指叉球、20顆曲球、7顆伸卡球、以及卡特和滑球各4顆,其中指叉球的平均速度為90.9英哩(約146.2公里)。

此戰山本由伸製造11次揮空,有7次是指叉球。山本由伸本季使用指叉球的比率為30.4%,比上季的24.2%高出不少,使用曲球的比率為15.8%,而滑球使用率僅1.3%。

山本由伸。(美聯社)

羅伯斯表示,山本今天的投得非常棒,積極進攻好球帶,讓打者揮空,拿下很多三振,他的指叉球真的很棒,速度也很好,需要時還搭配一些曲球破壞打者平衡,「他很有效率,能投滿6局對我來說很重大。」

「每次上場比賽,你都可以看到他的自信越來越強。」羅伯斯說,「他能控制自己的腎上腺素,當他需要的時候投出好球。現在的他,他處於一個非常沉穩的狀態。」

山本受訪表示,去年捕手常配指叉球,但自己控球不太穩,容易形成落後球數,變成要丟速球的情況,「但今年我對指叉球的感覺很好,所以這是為何這顆球的使用頻率變高。」

對於被問到挑戰塞揚獎一事,山本由伸說,至今還沒有日本選手獲得這個獎項,對此很感興趣,想專注每一場比賽,發揮最佳表現,就有機會獲得那項很棒的獎項,所以每天都會努力。

