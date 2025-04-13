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道奇日投佐佐木朗希先發對決小熊 今日賽事預告與轉播

2025/04/13 06:55

佐佐木朗希。（資料照，美聯社）佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟轉播賽事，海盜將在客場碰上紅人，台灣旅美好手鄭宗哲有望出賽，尋求大聯盟生涯首安。道奇將在主場碰上小熊，道奇將派出日籍投手佐佐木朗希先發，對決小熊右投布朗（Ben Brown），佐佐木朗希力拚大聯盟生涯首勝。

中職今天有3場賽事，樂天桃猿將在桃園球場碰上中信兄弟，桃猿派出本土投手陳克羿，兄弟也推出本土投手盧孟揚；統一獅在大巨蛋面對味全龍，獅隊派洋投蒙德茲面對龍隊土投曹祐齊；富邦悍將將在新莊球場面對台鋼雄鷹，悍將派出本土投手李東洺，台鋼推出左投江承諺。

TPBL方面，台北戰神碰上高雄海神，新北國王對上台啤雲豹；PLG方面，高雄鋼鐵人碰上富邦勇士。

MLB

06：30 海盜 VS 紅人 華視

09：00 小熊 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育2台、東森洋片

（D-Live）12：00 巨人 VS 洋基 愛爾達體育2台

中職

14:00 中信兄弟@樂天桃猿 DAZN2

16:00 味全龍@統一獅 愛爾達體育1台 、DAZN1

17:00 台鋼雄鷹@富邦悍將 愛爾達體育2台、MOMO TV

羽球

14：00 羽球亞錦賽 決賽

轉播：愛爾達體育3台

TPBL

14：30 海神 VS 戰神
17：00 雲豹 VS 國王

轉播：緯來體育、YouTube

PLG

17：00 富邦勇士 VS 高雄鋼鐵人

轉播：DAZN 2、YouTube

F1

22：30 F1正賽-巴林站

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台

英超

20：50 利物浦 VS 西漢姆聯 第32輪
23：20 紐卡索聯 VS 曼聯 第32輪

轉播：愛爾達體育1台

日本職籃B.LEAGUE

13：00 滋賀湖泊VS廣島蜻蜓 MOMO TV

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