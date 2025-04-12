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中職》陳晨威回傳球「離奇掛網」 古久保：「我們的主場，要反省」

2025/04/12 16:50

樂天桃猿總教練古久保健二。（記者陳志曲攝）樂天桃猿總教練古久保健二。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕昨天桃園象猿戰出現「離奇掛網」的誇張場面，6局上中信兄弟進攻，一出局二、三壘有人，江坤宇擊出左外野深遠飛球落地形成安打，樂天桃猿陳晨威跑了很長一段距離，在左外野界外區才撿起球，當他回傳球時，卻不慎丟到左外野「Rock Seat」觀眾席的網子，球回彈到左外野草皮，大夥兒花了好一番功夫才回傳到內野。

因為「Rock Seat」的網子，讓陳晨威被記傳球失誤，壘上兩位跑者都奔回本壘得分，江坤宇衝上三壘，官方記錄則為二壘安打。

今天賽前被問道這個離奇Play，陳晨威苦笑地說，「其實我預想過這樣的場面發生，沒想到還是第1次遇到。」他解釋，之前守角落外野的話，多半守右外野，他的傳球慣用手是右手，如果在右外野界外區接到球再回傳，不太會丟到「Rock Seat」的網子，今年他移防左外野，用右手傳球確實有些角度會丟到網子，只能說運氣不好。

樂天總教練古久保健二表示，就是因為有這個網子，陳晨威才會丟到那裡，這是我們的主場，還是要想辦法調整，「我們主場還會發生這樣的狀況，這是自己需要去反省的地方。」接著古久保詢問媒體，「應該是第一次發生吧？」接著他說，這球場是很有機會發生這樣的狀況。

樂天桃猿陳晨威。（記者陳志曲攝）樂天桃猿陳晨威。（記者陳志曲攝）

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