TPBL》費雪轟裁判層級低應去吹SBL挨罰5萬元 籃協發表聲明嚴正回擊

海神教練費雪（右）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL高雄海神在昨天以103：107敗給桃園雲豹後，海神教頭費雪在賽後公開批評裁判吹判尺度，且直言裁判層級很低，應該讓不好的裁判下放SBL，而TPBL今天宣布祭出5萬元罰單，並主動為教練發言致歉，籃協也接著發表聲明嚴正回應，強調裁判都很認真執法，不容外界任意曲解或污辱。

針對費雪質疑的裁判素質，籃協強調，「不論是於SBL、PLG或TPBL聯盟執法之裁判，皆須參加中華民國籃球協會所辦講習課程並經考試取得證照，且每年需依規定完成一定增能進修課程時數，每個聯盟亦定期辦理裁判精進課程，裁判皆秉持著公平、公正的態度認真執法，不容外界任意曲解或侮辱。」

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籃協認為，TPBL聯盟作爲籃協之會員，有義務要求並約束所有、所屬成員尊重中華民國籃球環境之所有規範，「如有聯盟代表不當言行傷害台灣籃球，本會有權依規定懲處聯盟。」籃協也搬出法規，「針對特定外籍人士之不當言行，本會將依據外國人從事就業服務法第四十六條第一項第一款至第六款工作資格及審查標準第43條，作為未來是否協助出具工作證推薦函之參考依據 。」

至於TPBL則宣布會處以費雪5萬元罰單，呼籲教練與球隊人員如對裁判執法有異議，應依正式程序向聯盟提出申訴，避免於公開場合不當發言影響聯盟裁判公信，同時強調聯盟一直持續關注並強化裁判培訓制度，並於例行賽、季後賽期間安排內部檢討與評分機制，以提升判決品質與比賽公平性。

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