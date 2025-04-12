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中職》余德龍大秀83公里蝴蝶球 好想蹲捕完成「守備大滿貫」

2025/04/12 17:54

樂天桃猿余德龍上場投球。（資料照，記者陳志曲攝）樂天桃猿余德龍上場投球。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕36歲的樂天桃猿野手余德龍，昨天對中信兄弟之戰「又」登板投球了，為什麼說「又」呢？因為生涯累計2450打席的他，已是第5度上場投球，昨他在第9局登板，用9球面對4名打者，被敲1安，另有1次保送無失分，生涯5次登板共投5局，防禦率1.80。

有趣的是，不只台鋼雄鷹洋投後勁惠投蝴蝶球，余德龍昨面對楊祥禾野投出時速僅83公里的蝴蝶球，結果是一顆壞球，他笑說，大學時期就有在「玩」，用手指彈、形成蝴蝶球軌跡，這還是他第一次在比賽中投，可惜腳滑掉、沒踩穩，形成1顆壞球。

昨天中信兄弟大勝樂天桃猿11分，余德龍透露，第6局他就在牛棚準備，心情很亢奮，只是時間有點早，才剛開季而已，過去似乎都是在下半季登板，「防禦率下修耶，開心呀，每次登板場景我都記得，畢竟才5次嘛。」

余德龍昨最快球速138公里，他透露，就是用8分力丟給他們打，有投包括蝴蝶球在內的幾顆變化球，畢竟他們打太好了，就想說來一些慢速球。

進入職棒後余德龍只差捕手沒蹲過，他笑說，有看林子偉在大聯盟蹲捕，覺得他很勇敢，大聯盟投手球速那麼快，自己也想在中職比賽蹲捕，來個「守備大滿貫」。

今天余德龍還真的上場蹲捕，只不過他是擔任開球捕手，正式比賽交給宋嘉翔蹲。

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