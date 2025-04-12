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中職》最快明年季後FA 林立：「未來會怎麼樣，我也不知道」

2025/04/12 18:28

樂天桃猿林立。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林立。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿強打林立目前以15安、3轟、12分打點和4成05打擊率，暫居聯盟打擊四冠王，總教練古久保健二大讚林立，「有回到巔峰狀態的感覺，已經超過10分（滿分10分），到12分的表現。」

「謝謝他（古久保健二）高估我。」林立說，重點是120場例行賽打完的數據，說不定這幾場打完之後就爛掉也不一定，這只是小樣本數，落差較大，等到一整季3、400打數平均再看結果會比較準，才打幾場而已，很多球員還在調整，現在看還不準。

去年休賽季期間陳子豪、江坤宇晉升「億元男」，陳傑憲更成為中職史上首位「2億男」，林立最快在明年球季結束取得FA自由球員資格，未來動向備受關注，也引起球迷、網友熱烈討論。

樂天在聯盟開幕戰公布第2波團隊調薪結果，當時副領隊沈鈺傑接受本報採訪時曾表示，「林立身手確實值得拿到一份很好的長約，我們會找一個時間點跟他的經紀人談，希望能把他留在樂天。」林立今天賽前則說，還沒談，這部分交給經紀人，有消息會再跟大家報告。

林立強調，明年他一定會留在樂天，因為還沒取得FA資格，至於未來會怎麼樣，他也不知道，「只待過這裡（Lamigo桃猿、樂天桃猿），我覺得滿合適的啊，至於別隊會不會更合適？沒去過我不知道，但不用看得太重。」

林立認為，根本不用想太多，如果打不好有什麼籌碼去跟球團談薪水，網路上的討論不用太在意，他對的不是那些人，也不是對陳傑憲、江坤宇，對的是樂天球團老闆，他給多少薪水就接受，不用多說什麼，把成績打好，再看能否得到合理的薪水。

林立3年複數年合約來到最後一年，他說，每一年都很重要，假如他是陳傑憲，簽到那麼好的合約，也不可能打很差，要拿出合理成績才對得起這份薪水，反過來說，今天他必須打出好成績，才有籌碼去談薪，不會因為拿到複數年合約就鬆懈。

樂天桃猿林立。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林立。（記者陳志曲攝）

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