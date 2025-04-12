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網球》體育署長回應吳東霖：補助款下週撥付、黃金計畫第2版修正補強

2025/04/12 18:39

吳東霖。（資料照，記者張嘉明攝）吳東霖。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對亞運男網國手吳東霖痛批網球協會缺失，包括2023年補助款至今仍未入帳，為奧運設立的「黃金計畫」，最有機會參加的選手卻被排除在外等爭議，體育署長鄭世忠今正面回應，強調補助款下週就撥付，而且黃金計畫第2版已修正補強

體育署解釋，經查112、113年度「精英優秀潛力計畫」補助款，第1期款均已撥付選手，第2期款網協得等「全部原始憑證」收集完整後，辦理報部核結審核無誤才能撥款。由於部分選手核銷單據尚未完備，為及早撥付第2期款，避免選手彼此影響，鄭世忠指示業務及主計單位研議協助，同意網協採分批核銷方式撥付，「已提供完整單據的選手，下週內將可撥付第2期款。」

此外，體育署為了協助網球選手爭取奧運參賽資格，自2023年起納入黃金計劃經費補助，今年推出計畫分級，並經由國家運動訓練中心去年11月召開相關專家委員會議，完成第1版進退場資格規定公告實施，其中進場規定包括把杭州亞運金牌成績納入考量。

「當時盧彥勳等專業人士，考量網球奧運參賽資格特性，建議以世界排名納入分級進退場規定，而非與世界排名矛盾的亞運雙打，免得其他排名較高選手產生不公平的被剝奪感。」鄭世忠表示，去年12月完成第2版進退場規定公告實施，由於同時依第1版落日條款及第2版規定受理申請，未能釐清說明造成近期爭議，「我已要求國訓中心廢止第1版，改以奧運培訓計劃與潛優計劃取代，並與選手妥善溝通，維護獲取政府補助資源的公平性。」

鄭世忠強調，近來發生許多爭議，最核心問題在於協會研訂相關制度及措施，未於事前與涉及權益利害關係者充分討論溝通，包括遴選制度、經費補助及後勤支援等，這是目前及未來運動部成立進行特團改革關鍵重點，即以運動員權益為優先，建立協會良善治理文化，「不論足協或網協，都要儘早將心態做大幅度轉變！沒有選手，就沒有協會存在的必要！」

體育署長鄭世忠。（資料照）體育署長鄭世忠。（資料照）

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