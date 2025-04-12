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中職》梅賽斯好投、林安可開轟！餅總執教生涯300勝到手

2025/04/12 19:00

統一獅洋投梅賽斯。（記者林正堃攝）統一獅洋投梅賽斯。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕昨「雙獅會」週末首戰遭味全龍大比分擊敗的統一獅，今重振旗鼓，洋投梅賽斯6局無失分優質先發好投，加上林安可7局擊出個人本季第4轟，合力幫助球隊5:1贏球。

獅隊在這次系列戰中扳回一城，不僅是以大巨蛋為主場的首勝，也是教頭林岳平執教生涯第300勝。

雙方前5局都未能越雷池一步，龍隊面對梅賽斯的封鎖，直到5局才擊出團隊首安，張政禹的投手前滾地球，梅賽斯並未第一時間掌握，傳向一壘形成內野安打，獅提出挑戰維持原判。

不過，張政禹隨後盜壘遭陳重羽阻殺。5局下，陳重羽面對伍鐸擊出的平飛球，則是遭張政禹美技飛撲接殺。

龍隊6上1出局展開攻勢，蔣少宏、郭天信和曾聖安連續安打造成滿壘，但陳子豪擊出雙殺打，該半局攻勢瓦解。

6局下，輪到獅隊1出局後有攻勢，邱智呈敲出安打站上一壘，陳傑憲的左外野平飛球，陳子豪未能掌握，形成另一支安打。龍隊換上洋左投鑀龍本季初登板，林安可擊出滾地球，二壘手李凱威傳游擊發生失誤，獅隊先馳得點，潘傑楷接著敲安，獅隊再得1分。

統一獅洋投梅賽斯。（記者林正堃攝）統一獅洋投梅賽斯。（記者林正堃攝）

7局下，龍隊陳禹勳登板，許哲晏靠失誤上壘、盜二壘成功，林佳緯接著擊出二壘安打，獅隊再得1分。林安可本季第4轟出爐，幫助獅隊又得2分。

9局上，陳子豪面對陳韻文擊出左外野方向陽春砲，轉隊後首轟出爐。李凱威滾地球造成獅隊二壘手林靖凱失誤，陳韻文接著製造的2個出局數，都朝右外野手林佳緯而去，再解決劉俊緯化解危機。

獅隊洋投梅賽斯，今6局用94球，被擊出4安打、4次三振，沒有四死球，無失分。

獅隊和日職西武獅合作雙獅會活動，昨開出大巨蛋啟用以來首次不及萬人，今天票房算是雪恥，開出13742人票房。

統一獅林安可。（記者林正堃攝）統一獅林安可。（記者林正堃攝）

統一獅洋投梅賽斯。（記者林正堃攝）統一獅洋投梅賽斯。（記者林正堃攝）

味全龍伍鐸。（記者林正堃攝）味全龍伍鐸。（記者林正堃攝）

味全龍陳子豪。（記者林正堃攝）味全龍陳子豪。（記者林正堃攝）

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