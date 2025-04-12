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MLB》道奇開季驚奇！韓裔工具人艾德曼與賈吉等人並列全壘打王

2025/04/12 22:37

道奇韓裔工具人艾德曼。（美聯社）道奇韓裔工具人艾德曼。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）今天轟出關鍵三分砲，本季第6轟出爐，並列大聯盟全壘打王，道奇最後以3比0擊敗小熊。艾德曼賽後笑說，自己沒有刻意要擊出全壘打，認為只是開季手感比較火燙。

艾德曼今天在第6局轟出關鍵三分砲，本季出賽15場，交出6轟、14分打點，打擊率2成59，整體攻擊指數（OPS）為0.893。艾德曼的6發全壘打，與洋基MVP強打「法官」賈吉（Aaron Judge）、費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）、天使球星楚奧特（Mike Trout）、運動家新星索德斯東（Tyler Soderstrom）並列當今全大聯盟最多。

道奇韓裔工具人艾德曼。（美聯社）道奇韓裔工具人艾德曼。（美聯社）

《洛杉磯時報》報導，艾德曼受訪笑說，「我其實沒有試著要擊出全壘打。這比較像是在打擊練習下功夫，並在本壘板有更好的計劃，做好自己的準備，並知道該如何對付投手後的附加成果。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚賞艾德曼，「他有一套非常扎實的訓練流程，保持他的身體強壯，他在掌握好球帶和選球方面做得很好，也有很棒的揮棒。」羅伯斯說，「我不覺得他會說自己是長打型打者，但他現在能打出帶有後旋的球，擊出一些全壘打。」

艾德曼的身高約5尺9吋（約175公分）、體重193磅（約87公斤），生涯單季最多轟就是13轟，本季才打15場就敲出6轟，這位29歲工具人有望挑戰生涯單季最多轟紀錄。羅伯斯開玩笑說，「我可是不看好他能單季60轟的，但他每次都有很棒的打席...他就是有能敲出關鍵安打的本領。」

道奇韓裔工具人艾德曼。（美聯社）道奇韓裔工具人艾德曼。（美聯社）

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