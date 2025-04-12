中職》視300勝為「小小成就」 林岳平一語道盡感觸

統一獅教頭林岳平拿下執教生涯第300勝。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊今5:1擊敗味全龍隊，教頭林岳平正式拿下執教生涯第300勝，為聯盟史上第5位達成的總教練。賽後，林岳平接受球團表揚儀式。

林岳平說，300勝對他而言是過程，「其實對於勝場數字沒有太在意，待久總是會有機會累積。重點是執教的一天，希望是能想辦法幫助球隊多贏一場球，希望每天都能幫助球隊贏球。」

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回想執教之初，餅總說：「第一次接手的時候是很不可思議，因為隊中還有很多好手退下來當教練。當時球隊比較不順利的時候，球團希望我接手幫助重整球隊，也感謝球團的支持。這幾年下來有了小小成就，希望繼續下去幫助球隊，也希望大家為球隊加油。」

前場歷經大敗，餅總賽前才談到球隊6戰5敗因素之一為守備。今天9局才因二壘手林靖凱失誤，出現守備亂流，但最終守成。餅總說：「其實球隊的守備本身是好的，前幾場是比賽的前半段出現瑕疵，給了對手機會。」餅總也期盼林靖凱在節奏上也恢復百分之百，盡快重回每天面對比賽的狀態。

統一獅教頭林岳平拿下執教生涯第300勝。（記者林正堃攝）

統一獅教頭林岳平把300勝球交給來台首勝的梅賽斯。（記者林正堃攝）

統一獅教頭林岳平把300勝球交給來台首勝的梅賽斯。（記者林正堃攝）

渡邊久信向林岳平道賀。（記者林正堃攝）

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