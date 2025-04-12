晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》視300勝為「小小成就」 林岳平一語道盡感觸

2025/04/12 19:45

統一獅教頭林岳平拿下執教生涯第300勝。（記者林正堃攝）統一獅教頭林岳平拿下執教生涯第300勝。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊今5:1擊敗味全龍隊，教頭林岳平正式拿下執教生涯第300勝，為聯盟史上第5位達成的總教練。賽後，林岳平接受球團表揚儀式。

林岳平說，300勝對他而言是過程，「其實對於勝場數字沒有太在意，待久總是會有機會累積。重點是執教的一天，希望是能想辦法幫助球隊多贏一場球，希望每天都能幫助球隊贏球。」

回想執教之初，餅總說：「第一次接手的時候是很不可思議，因為隊中還有很多好手退下來當教練。當時球隊比較不順利的時候，球團希望我接手幫助重整球隊，也感謝球團的支持。這幾年下來有了小小成就，希望繼續下去幫助球隊，也希望大家為球隊加油。」

前場歷經大敗，餅總賽前才談到球隊6戰5敗因素之一為守備。今天9局才因二壘手林靖凱失誤，出現守備亂流，但最終守成。餅總說：「其實球隊的守備本身是好的，前幾場是比賽的前半段出現瑕疵，給了對手機會。」餅總也期盼林靖凱在節奏上也恢復百分之百，盡快重回每天面對比賽的狀態。

統一獅教頭林岳平拿下執教生涯第300勝。（記者林正堃攝）統一獅教頭林岳平拿下執教生涯第300勝。（記者林正堃攝）

統一獅教頭林岳平把300勝球交給來台首勝的梅賽斯。（記者林正堃攝）統一獅教頭林岳平把300勝球交給來台首勝的梅賽斯。（記者林正堃攝）

統一獅教頭林岳平把300勝球交給來台首勝的梅賽斯。（記者林正堃攝）統一獅教頭林岳平把300勝球交給來台首勝的梅賽斯。（記者林正堃攝）

渡邊久信向林岳平道賀。（記者林正堃攝）渡邊久信向林岳平道賀。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中