TPBL》沒林書豪等多名主力也OK 國王照贏攻城獅拿8連勝

新北國王。（記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新北國王今天沒有林書豪坐鎮，多位球星也因傷輪休，但全隊談笑用兵，老將洪志善拿13分，全隊共4人得分達雙位數，終場111：100力退新竹攻城獅，拿下8連勝，以21勝6負穩居TPBL聯盟龍頭。

林書豪才拿下3月MVP獎項，本來也有在今天的登錄名單，但球隊在賽前50分鐘宣布，他因為背部不適缺陣，另外，李愷諺、林書緯也都因傷輪休。

請繼續往下閱讀...

即使國王陣容殘缺，攻城獅依舊打得不輕鬆，上半場繳出42.9％投籃命中率，努利轟下18分，米克獅10分，雖一度取得領先，但國王以43.9％投籃準星，兩節打完取得54：52領先。

攻城獅在第三節的手感降溫，國王則是多點開花，洪志善、蘇士軒、簡祐哲、曼尼高、握許本、王柏智都輪番得分，最多取得超過10分的領先。

國王在第四節中段被追到只差4分，但曼尼高、沃許本的連續進球又將分差拉開，而攻城獅則是關鍵時刻屢投不進，勝負就此定調。

沃許本拿26分最高，曼尼高繳出19分、13籃板、9助攻全能數據，奧帝17分，39歲的洪志善出賽38分鐘，投進4顆三分球拿13分。

攻城獅的努利和米克獅各有25分，後者還有15籃板貢獻，高國豪10分，球隊吞下對陣國王的6連敗，以10勝21負續居墊底。

新北國王曼尼高（前）進球後怒吼。（記者廖振輝攝）

新北國王洪志善（右）三分線外投籃。（記者廖振輝攝）

新北國王沃許本（右一）終場和新竹攻城獅蔡宸綱（右二）擁抱，國王隊贏得8連勝。（記者廖振輝攝）



新竹攻城獅洋將米克獅（左）籃下將球傳出。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法