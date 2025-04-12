中職》中信兄弟勇奪7連勝 戰績躍居全聯盟第一

中信兄弟洋投黃博多主投七局無失分，只被敲出一支安打。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕中信兄弟氣勢如虹，今天靠洋投黃博多繳7局無失分優質先發領軍，加上打線敲11安力挺，最終兄弟就以3：2擊敗樂天桃猿豪取7連勝，加上另一地味全龍輸球，目前兄弟戰績8勝3敗躍居全聯盟第一。

此役黃博多表現威風八面，先發7局只被敲1安，另有4K和3次四死球無失分，拿下本季第2勝和單場MVP，樂天洋投魔神樂先* 6局被敲10安失3分吞下本季首敗。

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1局上兄弟靠宋晟睿三壘安打和許基宏二壘安打先馳得點，3局上再靠宋晟睿、陳俊秀安打，許基宏內野滾地球再添1分，5局上兄弟攻勢再起，王威晨和陳俊秀先後敲安再添1分。

8局下樂天反攻，代打林智平敲安，陳晨威選到保送，林立擊出左外野安打，加上對方左外野手詹子賢發生「火車過山洞」失誤，樂天一口氣追回2分，兄弟新任守護神黃恩賜第9局登板關門，投1局無失分拿下本季第3次救援成功，幫助黃衫軍拿下7連勝。

中信兄弟洋投黃博多主投七局無失分，只被敲出一支安打。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發投手黃博多。（記者陳志曲攝）

中信兄弟王威晨敲出安打。（記者陳志曲攝）

中信兄弟宋晟睿（右）。（記者陳志曲攝）

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