中職》張育成三分砲、力亞士6局0失分 富邦悍將本季主場4戰全勝

富邦悍將贏球。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕張育成首局就轟出3分彈，力亞士交出6局無失分的好投，富邦悍將在兩人聯手帶領下，以6：3對台鋼雄鷹拿下2連勝，本季主場戰績4勝0敗，把單獨墊底送給客場戰績0勝5敗的台鋼。

富邦1局下由李宗賢率先安打，陳真的內野滾地球造成曾子祐接球失誤，張育成抓艾速特第2球轟出3分彈，富邦繼去年9月28日後終於又在第1局拿到分數，中止跨季連續16場第1局沒得分。

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富邦3局下攻勢再起，戴培峰、申皓瑋連續獲得保送，董子恩適時二壘安打追加2分，台鋼雖在7局上反撲，靠4支安打與高飛犧牲打搶下3分，8局下戴培峰高飛犧牲打讓富邦的領先回到3分。

力亞士前2次出賽都承擔敗投，投8.2局失9分有6分責失，這場用96球投6局，被打4支安打無失分，來台首勝終於開張，首次獲選單場MVP。

富邦悍將張育成擊出三分砲。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將張育成擊出三分砲。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將張育成擊出三分砲。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將洋投力亞士。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將洋投力亞士。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將贏球。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將洋投力亞士獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）

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