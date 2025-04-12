晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

籃球》基隆銘傳國中女藍 首奪JHBL國中乙級籃球聯賽冠軍

2025/04/12 20:47

基隆銘傳國中女籃今晚在JHBL國中乙級籃球聯賽決賽奪冠，是創校以來最佳戰蹟，學生丟下彩帶。（基隆市政府提供）基隆銘傳國中女籃今晚在JHBL國中乙級籃球聯賽決賽奪冠，是創校以來最佳戰蹟，學生丟下彩帶。（基隆市政府提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市銘傳國中女籃隊今年打入JHBL國中乙級籃球聯賽決賽，今晚以77比55戰勝台中忠明國中，奪下JHBL女藍冠軍，是銘傳國中創校以來最佳戰績。副市長邱佩琳全程為女將們加油打氣，見證歷史性一刻，她說感動得眼淚都要掉出來。

銘傳國中女籃在教練徐偉勝及助理教練林孟旻的帶領下，睽違3年後再度晉級全國決賽，今晚勇奪首座JHBL乙級聯賽全國冠軍，為基隆市熱愛籃球運動的女球員們帶來很大鼓舞。

教練徐偉勝說，非常謝謝邱佩琳來現場為孩子加油，銘傳國中籃球隊員是體育班學生，每年春節期間就勤奮練習，今年對女籃隊員而言是全新的體驗，教練和隊員目標一致，就是要在聯賽中拿下冠軍。

邱佩琳表示，她非常感動，眼淚都快掉出來，真的很了不起，首次為基隆摘下金牌，市府重視基層體育的發展，提供基層籃球更好的環境，今年銘傳國中男女籃雙雙進入總決賽，女籃率先奪冠。

教育處長徐嬿立說，基隆市學校基層運動選手訓練站計畫，今年起除田徑外，更增列了「籃球」為基層重點發展項目，致力透過更多的經費補助，持續精進學校體育設施設備。

銘傳國中校長林世傑指出，市長謝國樑核定補助銘傳國中活動中心整修3000多萬，目前已完成工程招標，未來新的活動中心將有空調及木地板，更有助於球隊練習及全校學生集會。今天的這場比賽不只是銘傳學子努力的成果，更是全基隆市的榮耀。

JHBL國中乙級籃球聯賽昨晚決賽，基隆銘傳國中女籃奪冠。（基隆市政府提供）JHBL國中乙級籃球聯賽昨晚決賽，基隆銘傳國中女籃奪冠。（基隆市政府提供）

基隆銘傳國中女籃今晚在JHBL國中乙級籃球聯賽決賽奪冠，是創校以來最佳戰蹟，學生丟下彩帶。（基隆市政府提供）基隆銘傳國中女籃今晚在JHBL國中乙級籃球聯賽決賽奪冠，是創校以來最佳戰蹟，學生丟下彩帶。（基隆市政府提供）

基隆銘傳國中女籃今晚在JHBL國中乙級籃球聯賽決賽奪冠，女將們都很感動。（基隆市政府提供）基隆銘傳國中女籃今晚在JHBL國中乙級籃球聯賽決賽奪冠，女將們都很感動。（基隆市政府提供）

基隆市副市長邱佩琳也到場全程為女將加油。（基隆市政府提供）基隆市副市長邱佩琳也到場全程為女將加油。（基隆市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中