籃球》基隆銘傳國中女藍 首奪JHBL國中乙級籃球聯賽冠軍

基隆銘傳國中女籃今晚在JHBL國中乙級籃球聯賽決賽奪冠，是創校以來最佳戰蹟，學生丟下彩帶。（基隆市政府提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市銘傳國中女籃隊今年打入JHBL國中乙級籃球聯賽決賽，今晚以77比55戰勝台中忠明國中，奪下JHBL女藍冠軍，是銘傳國中創校以來最佳戰績。副市長邱佩琳全程為女將們加油打氣，見證歷史性一刻，她說感動得眼淚都要掉出來。

銘傳國中女籃在教練徐偉勝及助理教練林孟旻的帶領下，睽違3年後再度晉級全國決賽，今晚勇奪首座JHBL乙級聯賽全國冠軍，為基隆市熱愛籃球運動的女球員們帶來很大鼓舞。

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教練徐偉勝說，非常謝謝邱佩琳來現場為孩子加油，銘傳國中籃球隊員是體育班學生，每年春節期間就勤奮練習，今年對女籃隊員而言是全新的體驗，教練和隊員目標一致，就是要在聯賽中拿下冠軍。

邱佩琳表示，她非常感動，眼淚都快掉出來，真的很了不起，首次為基隆摘下金牌，市府重視基層體育的發展，提供基層籃球更好的環境，今年銘傳國中男女籃雙雙進入總決賽，女籃率先奪冠。

教育處長徐嬿立說，基隆市學校基層運動選手訓練站計畫，今年起除田徑外，更增列了「籃球」為基層重點發展項目，致力透過更多的經費補助，持續精進學校體育設施設備。

銘傳國中校長林世傑指出，市長謝國樑核定補助銘傳國中活動中心整修3000多萬，目前已完成工程招標，未來新的活動中心將有空調及木地板，更有助於球隊練習及全校學生集會。今天的這場比賽不只是銘傳學子努力的成果，更是全基隆市的榮耀。

JHBL國中乙級籃球聯賽昨晚決賽，基隆銘傳國中女籃奪冠。（基隆市政府提供）

基隆銘傳國中女籃今晚在JHBL國中乙級籃球聯賽決賽奪冠，是創校以來最佳戰蹟，學生丟下彩帶。（基隆市政府提供）

基隆銘傳國中女籃今晚在JHBL國中乙級籃球聯賽決賽奪冠，女將們都很感動。（基隆市政府提供）

基隆市副市長邱佩琳也到場全程為女將加油。（基隆市政府提供）

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