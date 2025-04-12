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羽球亞錦賽》「最美女雙」志田千陽／松山奈未扳倒中國奧運金牌 首闖決賽

2025/04/12 20:50

日本女雙志田千陽／松山奈未。（資料照，法新社）日本女雙志田千陽／松山奈未。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未今晚在2025年亞洲羽球錦標賽4強賽，以21：17、21：10拍落巴黎奧運金牌中國強敵陳清晨／賈一凡，生涯首度挺進亞錦賽女雙金牌戰。

世界排名第3的志田千陽／松山奈未3月在超級1000系列全英公開賽奪冠，本週征戰亞錦賽高居女雙第3種子，2人目標就是衝擊亞錦賽冠軍。

志田千陽／松山奈未之前交手陳清晨／賈一凡19次僅贏5場，不過最美女雙今天在首局就很快取得領先，雖然中國強敵一度取得16：15反超，最美女雙還是連得5分，也先下一城。志田千陽／松山奈未在第二局就完全壓制陳清晨／賈一凡，尤其13：9領先更一鼓作氣連掃7分，最終就以直落二獲勝，陳清晨／賈一凡也連兩年在亞錦賽收下銅牌。

志田千陽／松山奈未繼去年BWF年終總決賽4強後再度打敗陳清晨／賈一凡，生涯首度躋身亞錦賽金牌戰，明天將跟劉聖書／譚寧交鋒，最美女雙在去年奧運4強吞敗，也期待這次能夠完成甜蜜復仇。

世界排名第3的志田千陽／松山奈未上個月在超級1000全英賽奪冠，本週征戰亞錦賽，為女雙第3種子，今日碰上世界排名17的泰國組合，這是雙方第一次交手。

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