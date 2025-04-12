中職》從艾速特手中轟3分彈 張育成：讓他有情緒，就能得更多分

富邦悍將張育成轟出三分砲。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今以6：3擊敗台鋼雄鷹拿下2連勝，把戰績單獨墊底送給台鋼，張育成首局從艾速特手中轟出3分彈，是帶起全隊氣勢的重要一擊，他表示，艾速特是比較有情緒的投手，「讓他有情緒，就能得到更多分數。」

富邦1局下由李宗賢率先安打展開攻勢，陳真的內野滾地球造成曾子祐接球失誤，也讓艾速特出現情緒念念有詞，張育成抓第2球轟出3分彈，富邦才打3人次就得3分，本季首次在第1局拿到分數。

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張育成指出，落枕雖已恢復約九成，知道自己狀況沒到很好，當下其實有點緊張，只想推進二壘跑者，剛好內角直球進來，節奏有對到就用力打，很高興有好結果。

艾速特不僅對主審好球判決、隊友守備失誤出現情緒，還與一壘手搶接飛球，張育成認為，艾速特的情緒反應可能是個性使然，「我們就盡量攻破他，讓他有情緒，這樣就能得到更多分數。」

總教練陳金鋒認為，張育成一開賽就打全壘打，讓第1局就有分數進來，對投手與野手都會比較輕鬆，至於在主場4戰全勝，畢竟是在最熟悉的環境比賽，有回到家的感覺。

富邦悍將張育成轟出三分砲。（記者陳逸寬攝）

台鋼雄鷹先發投手艾速特。（記者陳逸寬攝）

台鋼雄鷹先發投手艾速特。（記者陳逸寬攝）

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