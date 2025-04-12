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PLG》領航猿總冠賽賽程出現爭議 教練卡米諾斯震怒拍桌控訴聯盟

2025/04/12 21:05

領航猿教練卡米諾斯。（資料照，記者林正堃攝）領航猿教練卡米諾斯。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕桃園領航猿今天在例行賽最後一戰以116：76打爆高雄鋼鐵人，以18勝6負直接晉級冠軍賽，但因賽程與BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽賽程同步，加上場地協調問題可能丟了主場優勢，讓教練卡米諾斯相當不爽。

PLG公布2種版本的冠軍賽賽程，若獵鷹晉級，7戰4勝的總冠軍戰將於5月5日在領航猿主場桃園巨蛋開打，但G3（5月9日）和G4（5月15日）之間，領航猿得在5月12日至蒙古打BCL。

倘若勇士晉級，變成5月2日先在和平籃球館開打，例行賽第2的勇士等於握有G1、G2主場優勢，G3、G4才到桃園巨蛋，G5在和平，G6、G7再到桃園，即便年度戰績第1的領航猿仍有4場主場，但和一般認知的擁有前2場主場優勢並不同。

卡米諾斯今天在賽後記者會直接針對PLG總冠軍賽賽程開砲，痛批聯盟的安排是不尊重球隊，「我們要飛去蒙古比賽，這不僅代表我們自己，也代表著台灣和PLG。」

卡米諾斯表示，自己不會因為賽程安排而選擇決賽對手，只是對聯盟的安排感到失望，「第1、2、5、7戰必須要在桃園打，我不知道聯盟會怎麼讓另外兩隊更改場地，但必須要照規則來，我不在意在和平、天母、台南、高雄打客場，台南的球隊在高雄打比賽到現在都沒人說話，這一切都是被操弄的。」

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