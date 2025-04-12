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中職》來台首勝開張 力亞士：家人是最大的力量

2025/04/12 21:11

富邦悍將先發投手力亞士獲單場MVP，把家人一起帶上台領獎。（記者陳逸寬攝）富邦悍將先發投手力亞士獲單場MVP，把家人一起帶上台領獎。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕力亞士用96球投6局，被打4支安打無失分，幫助富邦悍將以6：3擊敗台鋼雄鷹，來台首勝在2連敗後開張，也首次獲選單場MVP，他表示，知道太太與小孩都在看台上，家人是他最大的力量。

力亞士指出，前2場沒能幫助球隊贏球，因為最近團隊有點低迷，這場做了很多準備，希望拿出最好的表現，登板日雖從週日提前到週六，因為投手教練事先詢問，他也覺得休息6天剛好。

力亞士每完成1局投球、化解1局危機，看台上的太太與小孩都為他鼓掌喝采，賽後也分享單場MVP的喜悅，他笑說：「我知道他們坐在哪裡，比賽中我也有看到他們，家人是我最大的力量。」

總教練陳金鋒認為，力亞士前2場都在第3局有比較大的起伏，這場有做改善，控球與位置都很好，第3局也控制得不錯，隊友也用守備幫忙，往後就會愈來愈順。

富邦悍將先發投手力亞士獲單場MVP，把家人一起帶上台跳舞。（記者陳逸寬攝）富邦悍將先發投手力亞士獲單場MVP，把家人一起帶上台跳舞。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將先發投手力亞士獲單場MVP。（記者陳逸寬攝）富邦悍將先發投手力亞士獲單場MVP。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將先發投手力亞士。（記者陳逸寬攝）富邦悍將先發投手力亞士。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將先發投手力亞士。（記者陳逸寬攝）富邦悍將先發投手力亞士。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將先發投手力亞士。（記者陳逸寬攝）富邦悍將先發投手力亞士。（記者陳逸寬攝）

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