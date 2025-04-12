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中職》詹子賢「火車過山洞」失誤 平野不忍苛責

2025/04/12 21:16

中信兄弟詹子賢失誤導致掉分。（記者陳志曲攝）中信兄弟詹子賢失誤導致掉分。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天桃園象猿戰發生一段小插曲，8局下樂天桃猿反攻，兩出局一、二壘有人，林立擊出左外野安打，兄弟左外野手詹子賢發生「火車過山洞」的接球失誤，樂天一口氣追回2分，所幸兄弟未再失分，最終就以3：2險勝樂天奪7連勝。

今天賽後兄弟總教練平野惠一並沒有苛責詹子賢，他說，自己曾擔任外野手，從昨天賽前練球就有注意到，桃園球場外野草皮看起來很平整，其實還滿容易出現不規則彈跳，這兩天練球有跟外野手講，要有一些對策。

平野進一步指出，詹子賢不是那種守備很隨便的球員，只是想確實把那一球接起來，即使如此，那一球還是穿過去了，代表真的有不規則的變化，只是我們這邊（球員休息室）看不到，實際上彈跳跟預期的不同，尤其這場地守備不是那麼簡單，不管是滾地球或外野飛球打到全壘打牆反彈都是如此，他不會特別責怪詹子賢。

平野說，身為職業球員，最低限度就是要把球擋在身體前面，詹子賢也知道這一點，教練不用講，球員自身一定有做深刻反省，希望今天沒有上場和二軍的外野手，看到這一球心裡要想「如果是我的話應該要怎麼做」，今天樂天桃猿外野手也有發生「天空吃球」的狀況，所以外野守備絕對不是這麼簡單的事情。

中信兄弟詹子賢。（記者陳志曲攝）中信兄弟詹子賢。（記者陳志曲攝）

中信兄弟總教練平野惠一。（記者陳志曲攝）中信兄弟總教練平野惠一。（記者陳志曲攝）

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