中職》挑戰無安打比賽夢碎 黃博多對林子偉只有「尊敬」

中信兄弟洋投黃博多。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕中信兄弟洋投黃博多今天有機會挑戰無安打比賽，只是他在7局下一出局後被林子偉敲二壘安打破功，總計投7局被敲1安無失分拿下本季第2勝和單場MVP，兄弟總教練平野惠一賽後大讚黃博多，表現只能用完美來形容，無可挑剔。

黃博多說，他沒有特別去想無安打比賽，也沒有追求無安打比賽，第7局上去只想完成投球任務，那一球林子偉打得很好，對他只有尊敬。

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被林子偉敲安後，黃博多接著對林泓育投出觸身球，他說，這跟上次對戰富邦悍將很像，他的滑球會瞄準打者，如果球路有掉的話就沒問題，如果沒有下墜就會丟到打者，絕不是故意的。

拿下漂亮的勝投，黃博多說，很感謝整個團隊，大家對他的信任，以及教練團在背後支持的他。

中信兄弟黃博多先發好投，封鎖對手。（記者陳志曲攝）

中信兄弟洋投黃博多。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林子偉突破黃博多，敲出本場比賽桃猿隊第一支安打。（記者陳志曲攝）

信兄弟先發投手黃博多（左）七局好投無失分，獲選單場MVP，賽後與捕手高宇杰（右）擊掌慶祝。（記者陳志曲攝）

中信兄弟拿下勝利，總教練平野惠一（中）與選手擊掌慶祝。（記者陳志曲攝）

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