籃球》基隆銘傳國中男女籃 在JHBL國中乙級籃球聯賽摘雙冠

基隆市銘傳國中男籃在JHBL國中乙級籃球聯賽中奪冠，是6年來第5冠。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市銘傳國中今晚男籃和女籃雙雙在JHBL國中乙級籃球聯賽中奪冠，女籃隊先以77比55戰勝台中忠明國中，是創校以來首次奪下JHBL女藍冠軍，男籃隊則隨即以69比52擊敗桃園自強國中奪冠，是六年來第5冠，也是3連霸。副市長邱佩琳和議長童子瑋都在場為小將們加油打氣，童子瑋說要為籃球隊辦慶功宴。

銘傳國中籃球隊在教練徐偉勝調教下，男籃第6年打進JHBL國中乙級籃球聯賽決賽，今年則是男籃女籃雙雙打進籃球隊，同時雙雙摘冠。

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男籃今晚對上桃園自強國中，一開賽雙方咬很緊，銘傳國中些微領先，自強國中打車輪戰，5上5小，但銘傳國中小將訓練紥實，到第3節開始將分數拉開，最後以69比52奪冠，在場人員都很開心。

這是銘傳國中男籃6年來第5座冠軍，也是首次男女雙冠，副市長邱佩琳現場發2萬元獎金，鼓勵學生。她說，銘傳國中男籃持續保持好成績，基隆資源有限，球員人數也少，對手不斷換將，能夠再度奪冠，真的很了不起。

童子瑋說，很開心，非常難得銘傳國中男籃和女籃雙雙奪冠，尤其是女籃收女球員不容易，能夠奪冠非常艱辛。他個人這幾年都很熱衷參與學校籃球運動，他今天更改行程來為學生加油，回去一定辦慶功宴。希望市府在學生運動投入更多資源，對訓練環境和比賽競爭性有更好效果。

教育處長徐嬿立說，基隆市學校基層運動選手訓練站計畫，今年起除田徑外，更增列了「籃球」為基層重點發展項目，致力透過更多的經費補助，持續精進學校體育設施設備。

基隆市銘傳國中男籃在JHBL國中乙級籃球聯賽中奪冠，是6年來第5冠。（記者盧賢秀攝）

副市長邱佩琳（左）和議長童子瑋一起為銘傳國中男籃隊加油。（基隆市政府提供）

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