晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

霹靂舞》Red Bull BC One台灣大賽 吳宇謙、許馥雅稱王封后前往東京

2025/04/12 22:06

B-Boy Sprite吳宇謙（左起）、B-Girl Sophia許馥雅。（大會提供）B-Boy Sprite吳宇謙（左起）、B-Girl Sophia許馥雅。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025 Red Bull BC One 台灣大賽今於台北 Legacy TERA 落幕，最終由首度晉級16強的 B-Boy Sprite（吳宇謙）稱王、三度闖關的 B-Girl Sophia（許馥雅）封后，兩人將代表台灣前往日本東京，爭取11月9日舉辦的世界總決賽最後門票。

從200位舞者當中脫穎而出的最終24位台灣頂尖舞者一決高下，B-Girl 組別集結近年來強者展開高水準對決。強勢晉級決賽的B-Girl Sophia，開場就以流暢音樂性與節奏感激起現場熱度，B-Girl Stitch 也頻頻出招回應，最終由 B-Girl Sophia 獲勝，成為史上最年輕的 B-Girl 冠軍，她開心地說：「經過近期香港、南韓賽事累積經驗，我持續保持備賽狀態，很開心第三次參戰能成功奪冠、得到肯定，我會好好把握這張得來不易的世界賽入場券，持續努力！」

B-Boy賽事更加火花四射，教練級舞者與年輕新生代選手正面交鋒，B-Boy Sprite 經過多屆海選後，今年首闖Top16，克服韌帶傷勢後的台灣大賽一路殺入決賽。冠軍戰對上比賽經驗豐富，在四強戰擊敗去年冠軍的 B-Boy Lian，雙雄激戰引起觀眾陣陣歡呼，把活動現場帶到最高潮。

如同自己的 B-Boy Name 一樣，B-Boy Sprite 果然就像汽水一樣，搖滾後炸翻全場，「這是參加 Red Bull BC One 以來第一次從海選晉級，很高興能在去年膝蓋手術後，達成復健時就設定的奪冠目標，我會帶著這份喜悅前進東京，讓世界知道我是來自台灣的Sprite。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中