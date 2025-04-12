霹靂舞》Red Bull BC One台灣大賽 吳宇謙、許馥雅稱王封后前往東京

B-Boy Sprite吳宇謙（左起）、B-Girl Sophia許馥雅。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025 Red Bull BC One 台灣大賽今於台北 Legacy TERA 落幕，最終由首度晉級16強的 B-Boy Sprite（吳宇謙）稱王、三度闖關的 B-Girl Sophia（許馥雅）封后，兩人將代表台灣前往日本東京，爭取11月9日舉辦的世界總決賽最後門票。

從200位舞者當中脫穎而出的最終24位台灣頂尖舞者一決高下，B-Girl 組別集結近年來強者展開高水準對決。強勢晉級決賽的B-Girl Sophia，開場就以流暢音樂性與節奏感激起現場熱度，B-Girl Stitch 也頻頻出招回應，最終由 B-Girl Sophia 獲勝，成為史上最年輕的 B-Girl 冠軍，她開心地說：「經過近期香港、南韓賽事累積經驗，我持續保持備賽狀態，很開心第三次參戰能成功奪冠、得到肯定，我會好好把握這張得來不易的世界賽入場券，持續努力！」

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B-Boy賽事更加火花四射，教練級舞者與年輕新生代選手正面交鋒，B-Boy Sprite 經過多屆海選後，今年首闖Top16，克服韌帶傷勢後的台灣大賽一路殺入決賽。冠軍戰對上比賽經驗豐富，在四強戰擊敗去年冠軍的 B-Boy Lian，雙雄激戰引起觀眾陣陣歡呼，把活動現場帶到最高潮。

如同自己的 B-Boy Name 一樣，B-Boy Sprite 果然就像汽水一樣，搖滾後炸翻全場，「這是參加 Red Bull BC One 以來第一次從海選晉級，很高興能在去年膝蓋手術後，達成復健時就設定的奪冠目標，我會帶著這份喜悅前進東京，讓世界知道我是來自台灣的Sprite。」

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