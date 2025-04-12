PLG》卡米諾斯砲轟總冠軍賽賽程 聯盟：非聯盟能操控的結果

領航猿總教練卡米諾斯。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕桃園領航猿以例行賽第一名之姿，直接晉級PLG總冠軍賽，但同時間還有BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽賽程，加上場地協調問題丟了主場優勢，讓教練卡米諾斯相當不爽，控訴聯盟操控一切，但聯盟稍早已嚴正否認，強調是球隊協調後的結果。

領航猿坐等總冠軍賽的對手出爐，但依照對手不同，也將有兩種不同版本的決賽賽程，PLG指出，若獵鷹晉級，7戰4勝的總冠軍戰將於5月5日在領航猿主場桃園巨蛋開打，但G3（5月9日）和G4（5月15日）之間，領航猿得在5月12日至蒙古打BCL。

請繼續往下閱讀...

倘若勇士晉級，變成5月2日先在和平籃球館開打，例行賽第2的勇士等於握有G1、G2主場優勢，G3、G4才到桃園巨蛋，G5在和平，G6、G7再到桃園，即便年度戰績第1的領航猿仍有4場主場，但這和外界所認知戰績好的隊伍擁有前2場主場優勢的狀況大不相同。

卡米諾斯今天賽後也針對PLG賽程開砲，痛批聯盟的安排是不尊重球隊，直言這一切都是被操弄，對此，PLG則強調，「關於領航猿、勇士這個總冠軍賽對戰組合的賽程，聯盟、領航猿、勇士三方已經討論數個月，目前的賽程規劃已經是協調後的最大共識，此賽程安排也是2個球團都同意的，而非聯盟能操控的結果，聯盟絕對尊重且配合季後賽球隊的要求，且持續溝通、協調當中。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法