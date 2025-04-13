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日職》戶鄉翔征的招牌指叉球失靈？ 巨人OB直言對手看穿了

2025/04/13 06:55

戶鄉翔征。（資料照，美聯社）戶鄉翔征。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征今年開季狀況欠佳，開季3戰狂掉17分，他也在昨天被降至二軍調整。這讓生涯203勝、目前擔任球評的前巨人軍名投堀内恒夫認為，戶鄉的招牌武器指叉球被對手看穿。

戶鄉翔征在4月11日面對廣島鯉魚，僅投3.1局用106球，被敲10安，失掉10分有9分自責，吞本季第2敗。戶鄉翔征本季先發3場的防禦率高達11.12，共投11.1局被敲多達21安，僅賞6次三振、丟6次保送，被打擊率3成96，每局被上壘率（WHIP）為2.38。

《東京體育報》報導，堀内恒夫在自己的部落格中指出，戶鄉翔征的指叉球完全沒有下墜，已經被廣島隊選手看穿。堀内恒夫認為，「開季被對手打成這樣，難免會對自己被打產生恐懼感，但戶鄉可不能這樣下去。」

堀内恒夫原本希望戶鄉翔征能在一軍調整，克服這道難關，「沒有戶鄉，巨人隊可贏不了。」堀内恒夫分析，戶鄉翔征的身體狀況和球質都不好，「就算是再厲害的投手，只要出現一點偏差，整個環節都會失常，」

堀内恒夫最後在文末激勵戶鄉翔征，「如果現在能對戶鄉說一句話，那就是『自己看清楚哪裡有問題，然後靠自己修正。』還有，趕快回來（一軍）吧。」

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