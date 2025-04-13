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射箭世界盃》陳界綸／黃逸柔2分差敗給印度強敵 收下一面銀牌

2025/04/13 06:58

2025世界盃第一站複合弓，混雙銀牌黃逸柔、陳界綸、男子個人銅牌陳界綸。（射箭協會提供）2025世界盃第一站複合弓，混雙銀牌黃逸柔、陳界綸、男子個人銅牌陳界綸。（射箭協會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣射箭複合弓好手陳界綸／黃逸柔在世界盃佛羅里達站金牌戰，以151：153不敵印度組合雅達夫（Rishabh Yadav）／蘇蕾卡（VENNAM Jyothi Surekha）仍收下一面銀牌。

印度組合的蘇蕾卡上屆杭州亞運包辦個人、混雙跟女團3面金牌，至於雅達夫則是成都世大運的男團銅牌，兩人也一路過關斬將到金牌戰，實力堅強。

陳界綸／黃逸柔在金牌戰的4局賽事中，16支箭有8支10分箭，前3局射完都還保持領先，惜最後一局的關鍵時刻稍有偏差，射出8分箭，最終繳出151分，而印度組合則是克服開局8分箭的亂流，總共有11支滿分箭，拿到總分153分完成逆轉。

雖然與金牌擦肩而過，陳界綸／黃逸柔在混雙收下一面銀牌，另外，陳界綸在男子複合弓個人賽也進帳銅牌。

台灣射箭隊除了複合弓混雙摘銀，以以巴黎奧運國手湯智鈞、戴宇軒攜手蘇于洋組成的反曲弓男團摘銅，由邱意晴、許芯慈、李采璇組成的反曲弓女團也有一面銅牌進帳。

2025世界盃第一站複合弓，混雙銀牌黃逸柔、陳界綸。（射箭協會提供）2025世界盃第一站複合弓，混雙銀牌黃逸柔、陳界綸。（射箭協會提供）

2025世界盃第一站複合弓，男子個人銅牌陳界綸。（射箭協會提供）2025世界盃第一站複合弓，男子個人銅牌陳界綸。（射箭協會提供）

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