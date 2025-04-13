HVL》場地關係？高中排球聯賽甲級決賽突喊卡 彰化縣政府說話了

彰化縣立體育館原本借給高中體總舉辦HVL高中排球聯賽甲級決賽，比賽才辦第一天，就因為場地臨時喊卡。（彰化縣政府提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕高中排球聯賽（HVL）甲級決賽首次移師彰化縣立體育館舉辦，原訂賽事為4月11日至4月13日，但在進行第一天比賽後，為顧及安全，中華民國高級中等學校體育總會（以下簡稱高中體總）宣布賽事延後。縣府強調，高中體總賽前有進行場勘，賽後也有進行補強，將請專業廠商釐清場地疑義範圍。

縣府指出，今年高中排球聯賽甲級決賽，男、女子組各有6校隊伍競爭複賽4強門票，縣府把縣立體育館的場地借給高中體總，高中體總在比賽前都有會勘，也在佈置後辦理競賽。

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縣府強調，高中體總曾表達部分區域踩踏較軟，在4月11日賽後也進行例行性場地檢查，也連夜補強 ，最後為了考良球員安全，在4月12日決定臨時取消後續賽程。縣府已馬上請專業廠商來釐清場地疑義範圍。

縣議員楊子賢指出，根據HVL高中排球聯賽在網路所貼出公告，在第1天賽程後，進行例行性場地檢查時，發現場地有塌陷疑慮，經過連夜的補強，4月12日一早召集技術委員進行評估與開會，並向上級機關報告後，認為場地的狀況仍有安全顧慮，基於保護選手的考量，決定把剩下兩天的賽程延後辦理。

楊子賢強調，因為場地是彰化縣政府管理的縣立體育館，希望縣府能夠儘速釐清爭議，同時找出原因，並進行復原，讓全民都能享受安全的運動空間。

彰化縣立體育館原本借給高中體總舉辦HVL高中排球聯賽甲級決賽，比賽才辦第一天，就因為場地臨時喊卡。（彰化縣政府提供）

HVL高中排球聯賽甲級決賽因場地關係突喊卡，彰化縣政府將請廠商儘速釐清場地疑慮。（彰化縣政府提供）

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