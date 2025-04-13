網球》艾卡拉茲首闖蒙地卡羅冠軍戰 紅土對決奧運銅牌穆塞蒂

艾卡拉茲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕蒙地卡羅男網賽「西班牙內戰」，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）技高一籌，7：6（7：2）、6：4力退同胞好友福基納（Alejandro Davidovich Fokina），人氣極旺的年輕第2種子首闖決戰，問鼎這項ATP千分等級紅土大師賽冠軍。

「我已經很久沒機會在紅土賽場奪冠了，迫不及待想在這裡再次試試運氣。」握有4座大滿貫金盃的艾卡拉茲，激戰65分鐘壓制25歲的福基納，第6個賽末點鎖定勝利，接下來目標正是贏得自去年印地安泉以來的首座大師賽金盃，以及2024年法國公開賽後的紅土冠軍。

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暌違13個月重返大師賽壓軸秀，21歲的艾卡拉茲有感而發，「已經過去很久了，我只需要耐心等待，相信這種時刻會再次到來。有時候人們會沒耐心，希望我每站都打到最後，很高興讓他們有機會再次看我的決賽。」

至於艾卡拉茲壓軸對手，則為去年巴黎奧運銅牌的義大利13種子穆塞蒂 （Lorenzo Musetti） ，若被國際賭盤看好的艾卡拉茲順利攻頂，就將超越在此爆冷一戰出局的德國名將茲維列夫（ Alexander Zverev），重返世界排名第2，僅次於因禁藥風波而被停賽的義大利球王辛納（Jannik Sinner）。

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