MLB》「法官」賈吉雙安、「米飯哥」182KM暴力轟！洋基力退巨人

賈吉與萊斯。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天持續在主場迎戰巨人，昨天打線靜悄悄的條紋軍此役火力甦醒，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）單場雙安，「米飯哥」萊斯（Ben Rice）也敲出本季第4轟，終場洋基8：4獲勝。

昨天因雨勢而6局提前結束、1：9被打爆的洋基，今天首局就有攻勢，1出局後MVP三連星發威，賈吉敲安後貝林傑（Cody Bellinger）三壘安打先馳得點，高德施密特（Paul Goldschmidt）補上高飛犧牲打，洋基2：0領先。

請繼續往下閱讀...

2局下洋基先發投手沃倫（Will Warren）挨了佛羅雷斯（Wilmer Flores）一發2分砲被追平，但5局下洋基反攻，萊斯、賈吉、貝林傑、高德施密特開局連敲4安又進帳2分超前，沃爾普（Anthony Volpe）高飛犧牲打，多明格茲（Jasson Domínguez）再補一安，洋基單局灌進5分。

儘管6局上巨人又靠著佛羅雷斯敲安追回2分，但6局下萊斯鎖定前洋基後援崔維諾（Lou Trivino）第一顆失投卡特球，敲出擊球初速113.2英哩（182公里）的暴力陽春砲，本季第4轟也幫助洋基奠定勝基。

113.2 MPH off the bat on this line drive homer by Ben Rice pic.twitter.com/iDvSN3T1cO — MLB （@MLB） April 12, 2025

洋基今天打線發揮出色，全場敲出11安，包含萊斯、賈吉、貝林傑與多明格茲都是雙安演出。洋基先發投手沃倫主投5局被敲2安，投出6三振與2保送，失掉2分奪本季首勝，防禦率5.14；巨人火球男希克斯（Jordan Hicks）先發4局被敲8安失7分，吞下本季首敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法