晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「法官」賈吉雙安、「米飯哥」182KM暴力轟！洋基力退巨人

2025/04/13 08:01

賈吉與萊斯。（路透）賈吉與萊斯。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天持續在主場迎戰巨人，昨天打線靜悄悄的條紋軍此役火力甦醒，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）單場雙安，「米飯哥」萊斯（Ben Rice）也敲出本季第4轟，終場洋基8：4獲勝。

昨天因雨勢而6局提前結束、1：9被打爆的洋基，今天首局就有攻勢，1出局後MVP三連星發威，賈吉敲安後貝林傑（Cody Bellinger）三壘安打先馳得點，高德施密特（Paul Goldschmidt）補上高飛犧牲打，洋基2：0領先。

2局下洋基先發投手沃倫（Will Warren）挨了佛羅雷斯（Wilmer Flores）一發2分砲被追平，但5局下洋基反攻，萊斯、賈吉、貝林傑、高德施密特開局連敲4安又進帳2分超前，沃爾普（Anthony Volpe）高飛犧牲打，多明格茲（Jasson Domínguez）再補一安，洋基單局灌進5分。

儘管6局上巨人又靠著佛羅雷斯敲安追回2分，但6局下萊斯鎖定前洋基後援崔維諾（Lou Trivino）第一顆失投卡特球，敲出擊球初速113.2英哩（182公里）的暴力陽春砲，本季第4轟也幫助洋基奠定勝基。

洋基今天打線發揮出色，全場敲出11安，包含萊斯、賈吉、貝林傑與多明格茲都是雙安演出。洋基先發投手沃倫主投5局被敲2安，投出6三振與2保送，失掉2分奪本季首勝，防禦率5.14；巨人火球男希克斯（Jordan Hicks）先發4局被敲8安失7分，吞下本季首敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中