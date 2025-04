MLB》「法官」賈吉雙安、「米飯哥」182KM暴力轟！洋基力退巨人

賈吉與萊斯。(路透)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天持續在主場迎戰巨人,昨天打線靜悄悄的條紋軍此役火力甦醒,當家重砲「法官」賈吉(Aaron Judge)單場雙安,「米飯哥」萊斯(Ben Rice)也敲出本季第4轟,終場洋基8:4獲勝。

昨天因雨勢而6局提前結束、1:9被打爆的洋基,今天首局就有攻勢,1出局後MVP三連星發威,賈吉敲安後貝林傑(Cody Bellinger)三壘安打先馳得點,高德施密特(Paul Goldschmidt)補上高飛犧牲打,洋基2:0領先。

請繼續往下閱讀...

2局下洋基先發投手沃倫(Will Warren)挨了佛羅雷斯(Wilmer Flores)一發2分砲被追平,但5局下洋基反攻,萊斯、賈吉、貝林傑、高德施密特開局連敲4安又進帳2分超前,沃爾普(Anthony Volpe)高飛犧牲打,多明格茲(Jasson Domínguez)再補一安,洋基單局灌進5分。

儘管6局上巨人又靠著佛羅雷斯敲安追回2分,但6局下萊斯鎖定前洋基後援崔維諾(Lou Trivino)第一顆失投卡特球,敲出擊球初速113.2英哩(182公里)的暴力陽春砲,本季第4轟也幫助洋基奠定勝基。

113.2 MPH off the bat on this line drive homer by Ben Rice pic.twitter.com/iDvSN3T1cO