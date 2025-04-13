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MLB》日職MVP菅野智之金鶯主場首秀4.2局挨8安！賽後點出自身問題

2025/04/13 10:00

MLB》日職MVP菅野智之金鶯主場首秀4.2局挨8安！賽後點出自身問題

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力金鶯的35歲前日職MVP強投菅野智之，今天迎來主場初登板，面對藍鳥僅投4.2局就被敲8支安打，最終無關勝負。而金鶯最終上演逆轉秀，以5：4擊敗藍鳥，收下2連勝。

菅野智之今開賽就接連被小畢歇特（Bo Bichette）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）連續二壘安打掉分。2局上1出局後投出保送，再被連敲2安失分。3局上面對首名打者桑坦德（Anthony Santander）又挨陽春砲，3局投完已丟3分。

4局上菅野投出3上3下，但5局上開局又是連續2安，儘管他馬上用雙殺化解危機，但在2出局三壘有人之下仍被換投退場，接替登板的艾金（Keegan Akin）順利抓下第3個出局數。菅野智之今天投73球友45顆好球，被敲8安含1轟，投出2次保送，沒有三振，失掉3分，賽後防禦率3.86。

菅野退場時金鶯以0：3落後，但5局下耶斯塔德（Heston Kjerstad）夯出2分砲，6局下拉契曼（Adley Rutschman）陽春砲與穆林斯（Cedric Mullins）二壘安打灌進3分，金鶯5：3逆轉。藍鳥僅在7局上再添1分，最終金鶯在主場收下2連勝。

賽後首訪時，菅野智之點出自身問題：「首名打者，太簡單就被小畢歇特掌握，開賽沒投好是關鍵。」儘管主場初登板表現不理想，但菅野仍說：「其實一直很期待在這裡登板，雖然希望能投得更俐落些，但還是有一些值得肯定的地方。雖然不完美，但真的很開心有這樣的機會。」

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