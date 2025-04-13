MLB》「神鱒」飛球被球迷搶走 結局與去年世界大賽截然不同

An Astros fan ripped the ball out of Mike Trout's glove. Umpires ruled it a foul ball pic.twitter.com/QerDoLzy4H — Jomboy Media （@JomboyMedia） April 12, 2025

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟又出現球迷搶球干擾比賽的畫面，今天天使與太空人比賽，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）展現了美技跳接，接殺了界外飛球，但球卻被球迷一瞬間從手套中搶走，較令人意外的是，這球最終裁判判決為界外，與去年世界大賽出現截然不同的結果。

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事情發生在二局下，太空人狄亞茲（Yainer Diaz）擊出了右外野的界外飛球，楚奧特在球落入觀眾席前跳起接殺，但在一瞬間球被太空人球迷從手套中搶走，當下楚奧特立即向裁判示意，裁判也集合討論，最終宣佈這球為界外，並沒有重新檢視畫面。

相似的事情也發生在去年世界大賽，當時道奇貝茲（Mookie Betts）接殺界外飛球，不料球被場邊洋基迷從手套中搶出，不過當時裁判認定干擾比賽，打者出局，而搶球2位球迷則被驅逐，事後也被永久禁止去大聯盟現場看球。

根據大聯盟官網報導，這次楚奧特被搶球後，球場人員立刻找到該名球迷，並將他移至球場其他區域。

去年界大賽，洋基球迷搶走貝茲的球遭驅逐。（資料照，美聯社）

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