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MLB》鄭宗哲再度板凳坐好坐滿！海盜遭紅人強打滿貫砲狙擊吞2連敗

2025/04/13 09:12

鄭宗哲。（資料照）鄭宗哲。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜今天持續在客場對決紅人，23歲台灣好手鄭宗哲此役未先發，比賽後段也未獲得替補上場的機會；而此役紅人靠著當家明星強打克魯茲（Elly De La Cruz）的滿貫砲，終場5：2擊敗海盜，送海盜2連敗。

海盜今天推出左投希尼（Andrew Heaney）先發，他在3局下2出局二壘有人時，連續投出2次觸身球形成滿壘，隨後一顆偏高89.9英哩速球被克魯茲掌握扛出滿貫砲，擊球初速107.8英哩，飛行距離388英呎，這是克魯茲本季第3轟，幫助紅人4：0領先。

海盜今天同樣「死屍」打線，儘管在5局上靠著卡納里奧（Alexander Canario）陽春砲與7局上瓦德茲（Enmanuel Valdez）二壘安打追回2分，但此外幾乎毫無攻勢，全場僅敲4安；雖然紅人同樣安打寥寥無幾，也只敲出4安，但靠著克魯茲滿貫砲以及7局下1分保險分，仍順利捍衛主場，送海盜2連敗。

此役海盜先發游擊手凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）4支0，二壘手瓦德茲3支1，有1分打點與1保送。而鄭宗哲全場板凳坐好坐滿，無緣替補上場，升上大聯盟後，海盜5場比賽鄭宗哲有3場全場坐板凳，目前累積4打數，首安尚未開張。

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