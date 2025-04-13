天候突變 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽游泳賽程縮減多人摔車（影音）

選手遭強風摔車受傷，同伴緊急通報救護。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕春天還是天候不穩，原本晴朗炎熱的天氣，12日鋒面過境，澎湖降下豪大雨，並出現9級陣風，直接衝擊今（13）日登場的富邦金控IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人賽，不僅游泳賽程「折半」、開賽時間延後、自行車選手多人摔傷等，讓待命救護車疲於奔命，但都不減鐵人選手參賽決心，挑戰成為真正的「鐵人」。

「2025 富邦金控 IRONMAN 澎湖國際鐵人三項賽」於13日清晨在嵵裡沙灘盛大登場，吸引來自全球41個國家、917名國內外頂尖選手及鐵人三項愛好者共襄盛舉，在澎湖壯麗的海島賽道上同場競技，原本預定17個小時的總限時內挑戰226K國際賽（游泳3.8公里、自行車180公里、馬拉松42.2公里），展現超越極限的運動精神。

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由於海面風勢和海流非常強勁且浪況不佳，為了選手安全，決定縮短游泳賽段。所有選手僅需完成「一圈」1.9公里的游泳！開賽時間延後至上午6時25分，自行車賽道也因應調整路線。但因強風來襲，西嶼跨海大橋、赤馬、竹灣等地，都傳出選手摔傷意外，由待命救護車迅速送醫，東文路段則有外賣小哥誤闖賽道，導致3名選手倒地受傷。

主辦單位為慰勞選手辛勞，特在終點由澎湖農漁產業合作社承辦，在福澎喜來登旁國際廣場設有賽後餐飲服務，準備整尾龍膽石斑20kg和土魠魚21kg鮮魚，並現場烹飪料理為龍膽石斑粥和土魠魚羹。

女選手不堪強風襲擊，在跨海大橋摔傷。（記者劉禹慶攝）

澎湖國際鐵人賽登場，吳承泰帶領視障選手李協興下海游泳。（記者劉禹慶攝）

吳承泰帶領視障選手李協興，以協力車挑戰自行車項目。（記者劉禹慶攝）

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