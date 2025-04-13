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MLB》佐佐木朗希生涯首度挨轟！撐完5局飆3K失1分退場仍無緣首勝

2025/04/13 10:42

佐佐木朗希。（路透）佐佐木朗希。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本新星佐佐木朗希今天先發對戰小熊，首度遭到全壘打狙擊，但也終於投完5局，繳出僅失1分的好投，不過退場時仍是敗投候選人，生涯首勝還要再等等。

此役是佐佐木朗希本季第4場先發，前3場最多只投4局。今天朗希首局上演3上3下，但2局上面對首名打者布許（Michael Busch），一顆外角高98英哩速球遭鎖定，被扛成左、中外野方向陽春砲，這也是朗希大聯盟生涯首度挨轟。

挨轟後的朗希回穩飆K，連抓3名小熊打者。但3局上又遇亂流，1出局後2次保送加1支安打擠成滿壘，面對日本學長鈴木誠也，朗希讓他敲出二壘平飛球出局，接著又對決2局上開轟的布許，這次又被他他打出中外野深遠飛球，不過中外野手帕赫斯（Andy Pages）上演美技接殺，讓朗希驚險度過危機。

4局上朗希投出今天第2次3上3下，5局上1出局後朗希連被敲2安，不過他立刻回穩再連抓2個出局數，生涯首度投完5局。最終佐佐木朗希5局用81球有50顆好球，送出3次三振與2次保送，被敲4安含1轟失1分，賽後防禦率3.29，退場時為敗投候選人。

6局上道奇換上卡斯帕里烏斯（Ben Casparius），他投1局被敲2安失掉1分，道奇6局上打完以0：2暫時落後給小熊。

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