MLB》佐佐木朗希生涯首度挨轟！撐完5局飆3K失1分退場仍無緣首勝

佐佐木朗希。(路透)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本新星佐佐木朗希今天先發對戰小熊,首度遭到全壘打狙擊,但也終於投完5局,繳出僅失1分的好投,不過退場時仍是敗投候選人,生涯首勝還要再等等。

此役是佐佐木朗希本季第4場先發,前3場最多只投4局。今天朗希首局上演3上3下,但2局上面對首名打者布許(Michael Busch),一顆外角高98英哩速球遭鎖定,被扛成左、中外野方向陽春砲,這也是朗希大聯盟生涯首度挨轟。

Michael Busch's oppo gets the @Cubs on the board! pic.twitter.com/3KDqL492Oj

挨轟後的朗希回穩飆K,連抓3名小熊打者。但3局上又遇亂流,1出局後2次保送加1支安打擠成滿壘,面對日本學長鈴木誠也,朗希讓他敲出二壘平飛球出局,接著又對決2局上開轟的布許,這次又被他他打出中外野深遠飛球,不過中外野手帕赫斯(Andy Pages)上演美技接殺,讓朗希驚險度過危機。

INSANE CATCH FROM ANDY PAGES AT THE WALL



This could’ve been very, very scary for Roki Sasaki and the Dodgers.

pic.twitter.com/ne9DIshRJR