路跑》台新「香香馬」出招讓半馬成績大幅推進 游雅君奪半馬后冠

游雅君（中）。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台新女子路跑今在台北市政府市民廣場開跑，吸引萬名女孩參賽，「台灣女兒」林郁婷更出席為3公里賽事鳴槍，而21公里女子半程馬拉松由游雅君以1小時22分鐘23秒率先衝線。

2025台新女子路跑是（AIMS）國際馬拉松暨路跑協會與（WA）認證賽事，亦是（IWRL）國際女子路跑聯盟女性專屬馬拉松賽事之一，吸引超過萬名國內外好手參賽。

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游雅君說：「今天天氣涼爽，自己對成績相當滿意。賽後還有玫瑰花束跟西裝帥哥幫我掛牌，氛圍營造的很浪漫。」而10公里組則由蔡欣諭，以39分49秒率先衝先線。

2024年半程馬拉松第100名完賽時間落在1小時54分04秒，而今年台新女子路跑為鼓勵女孩們衝出佳績，特別加入「千金小姐」獎勵計劃，半程馬拉松及10公里組總成績前100名，各別可以獲得1000及500元的激勵獎金。今年半程馬拉松第100名完賽時間為1小時44分31秒，推進將近10分鐘，而10公里則推進5分38秒。

今年賽事也特別新增3公里寵物組，「毛小孩媽媽們」帶上愛寵一同上場奔跑，增進雙方感情，台新銀行吉祥物Richart更現身賽道與眾多小動物互動，為賽事注入更多趣味與溫馨氛圍，跑者與寵物爭相拍照，也成為賽事焦點之一。

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