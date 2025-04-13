MLB》簽下索托團隊卻陷入貧打 大都會教頭不擔心：他們會克服的

大都會休賽季簽下強打索托，不過打線卻陷入貧打。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會休賽季重磅簽下強打索托（Juan Soto），不過賽季初團隊打線卻陷入貧打，今天以1比3敗給運動家，但大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）仍對球員有信心，看好他們可以克服。

大都會打線今天遭到運動家投手群封鎖，全場5支安打僅攻下1分，並且吞下了10次三振，8次得點圈打擊機會都未能把握，唯一1分是尼莫（Brandon Nimmo）的陽春全壘打。

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統計大都會目前團隊打擊率.208，在30支大聯盟球隊中排在第25、長打率.355排在第21、OPS .647排在第23，上壘率.292也僅排在第24。

對於開季打線慢熱，門多薩倒是不擔心，表示球隊陣中有很多打擊好手，點名阿隆索（Pete Alonso）是現在撐起打線的人。

「我喜歡尼莫、文托斯（Mark Vientos）的擊球。」門多薩賽後受訪說，他們可以打出強勁的球，只是結果大多不好，而且不會追打壞球，整場比賽都有不錯的進攻，看好打線可以克服低潮。

儘管打線慢熱，不過大都會還是靠著優異的投手群，目前9勝5敗與費城人並列國聯東區龍頭，團隊防禦率2.47傲視30支大聯盟球隊。

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