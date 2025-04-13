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MLB》佐佐木朗希5局飆3K仍苦吞生涯首敗！道奇0：16慘遭小熊血洗

2025/04/13 11:50

佐佐木朗希。（路透）佐佐木朗希。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本新星佐佐木朗希今天先發對戰小熊，繳出5局失1分好投，然而道奇牛棚上場放火，甚至打到8局就提前舉白旗投降派野手登板，最終0：16遭小熊打爆，終止2連勝。

佐佐木朗希開賽上演3上3下，但2局上面對首名打者布許（Michael Busch），一顆外角高98英哩速球遭鎖定，被扛成左、中外野方向陽春砲，這也是朗希大聯盟生涯首度挨轟，但他回穩後飆K，連抓3名小熊打者。

3局上朗希再遇危機，1出局後2次保送加1支安打擠成滿壘，但他連續解決鈴木誠也和2局上開轟的布許，力保不失。此役朗西生涯首度投完5局，用81球有50顆好球，最快球速98.3英哩，送出3次三振與2次保送，被敲4安含1轟失1分，賽後防禦率3.29，退場時為敗投候選人。

6局上道奇換上卡斯帕里烏斯（Ben Casparius），該局他被敲2安失1分，7局上又遭小熊打線狂敲5安失掉5分，道奇才又換上老將賈西亞（Luis García）止血。卡斯帕里烏斯今天後援1.2局被敲7安包含凱利（Carson Kelly）陽春砲，投出1K1BB失6分，防禦率5.06。

結果賈西亞續投8局上，卻一個人都解決不了，又狂挨3安包含1轟失掉4分，道奇此時也放棄掙扎，派出資深游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）消化局數，最終他投2局被敲7安失5分，還讓凱利上演單場雙響砲；而道奇打線今天也完全沒有發揮，最終在主場被小熊狠狠教訓，吞下本季對戰首敗，也終止近期2連勝。

佐佐木朗希今天5局失1分好投，但最終吞下本季、同時也是大聯盟生涯首敗；日本巨星大谷翔平昨天4打數0安打吞2K，中斷開季連續14場上壘紀錄。今天大谷3打數1安打，目前打擊率0.295，攻擊指數0.944。

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