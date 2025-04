NBA》關門戰可能碰全體火箭 金塊最慘要去附加賽

金塊關門戰決定名次,贏球就鎖定西部第4,輸球最慘要打附加賽。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕西部季後賽名次大混戰,排名要到明日最後一天例行賽結束才會確定,本季一度站上西部第2的金塊,季末一波4連敗讓排名滑落,如今還可能要在最終戰面對完全體的西部第2火箭,最差結果可能會掉去附加賽。

金塊明天將面對西部第2火箭,根據NBA官方計算出來的結果,只要贏球就鎖定西部第4,不過輸球的話,要看其他競爭球隊的對戰結果,只要灰狼、勇士雙雙贏球,金塊便會掉去西部第7,如果灰狼輸球,金塊則鎖定第5,如果灰狼、快艇贏球,金塊則會落在第6。

儘管火箭排名已經確定,不過例行賽最終戰在主場似乎不打算休兵,根據《ESPN》的傷病告報,目前僅泰特(Jae'Sean Tate)確定明日不會出賽,其他球員都在可出賽名單中。

金塊在經過換帥風波後,接連戰勝國王、灰熊結束4連敗,球隊二哥穆雷(Jamal Murray)也在對灰熊的比賽中復出,不過根據《ESPN》的傷病告報,目前列入每日觀察名單中。

西部4至7名陷入大混戰,金塊、灰狼、勇士、快艇皆有機會掉去附加賽,其中灰狼最糟可能會去西部第8。

Complete Western Conference Playoff and Play-In scenarios for tomorrow's games -- see how the outcome of each game affects seeding pic.twitter.com/sC1JzF1Ikk