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NBA》關門戰可能碰全體火箭 金塊最慘要去附加賽

2025/04/13 12:34

金塊關門戰決定名次，贏球就鎖定西部第4，輸球最慘要打附加賽。（資料照，路透）金塊關門戰決定名次，贏球就鎖定西部第4，輸球最慘要打附加賽。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕西部季後賽名次大混戰，排名要到明日最後一天例行賽結束才會確定，本季一度站上西部第2的金塊，季末一波4連敗讓排名滑落，如今還可能要在最終戰面對完全體的西部第2火箭，最差結果可能會掉去附加賽。

金塊明天將面對西部第2火箭，根據NBA官方計算出來的結果，只要贏球就鎖定西部第4，不過輸球的話，要看其他競爭球隊的對戰結果，只要灰狼、勇士雙雙贏球，金塊便會掉去西部第7，如果灰狼輸球，金塊則鎖定第5，如果灰狼、快艇贏球，金塊則會落在第6。

儘管火箭排名已經確定，不過例行賽最終戰在主場似乎不打算休兵，根據《ESPN》的傷病告報，目前僅泰特（Jae'Sean Tate）確定明日不會出賽，其他球員都在可出賽名單中。

金塊在經過換帥風波後，接連戰勝國王、灰熊結束4連敗，球隊二哥穆雷（Jamal Murray）也在對灰熊的比賽中復出，不過根據《ESPN》的傷病告報，目前列入每日觀察名單中。

西部4至7名陷入大混戰，金塊、灰狼、勇士、快艇皆有機會掉去附加賽，其中灰狼最糟可能會去西部第8。

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