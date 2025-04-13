MLB》「沒有那球可能會被打爆...」 朗希感謝隊友超美技接殺（影音）

佐佐木朗希。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以0：16慘敗給小熊，不過日本新星佐佐木朗希今天繳出5局失1分好投，其用球數81球與局數都寫下生涯新高，賽後朗希受訪也坦言，很感謝隊友今天守備的幫忙。

今天佐佐木朗希在2局上被布許（Michael Busch）敲出陽春砲，生涯首度挨轟，但也首次投完5局，用81球有50顆好球，送出3次三振與2次保送，被敲4安含1轟失1分，賽後防禦率3.29，不過在打線遭封鎖下苦吞本季首敗。

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值得一提的是，朗希3局上遭遇1出局滿壘危機，但他先讓鈴木誠也敲出內野平飛出局，接著被布許敲出中外野399英呎深遠飛球，眼看可能會形成滿貫砲，但中外野手帕赫斯（Andy Pages）上演超美技接殺，幫助朗希驚險度過危機。

賽後被問及對於帕赫斯的超級美技有何看法，佐佐木朗希直言：「真的幫了大忙，如果沒有那一球，應該會被打爆。我想不只是那一球，今天從第1局開始，守備真的幫了我很多。」至於被布許敲出全壘打，朗希表示自己原本塞內角，但不小心投有點甜，雖然那球速度有出來，但前面指叉球被選掉，打者剛好設定直球，就被逮中。

總結這場比賽，朗希認為上一戰對費城人的整體狀況比今天好，但今天也不算太失常，算是有撐住。而自己前3場都投不滿5局，今天也算是一大進步，希望之後至少都要能撐滿5局，「這是我現在心裡的一個目標。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也對朗希今天的表現給出讚賞：「能看他冷靜下來並重新掌控節奏，這是很棒的事情，希望他能藉此繼續進步。」他也稱讚帕赫斯的美技守備：「那球真的太關鍵了。」

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