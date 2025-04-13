MiLB》藤浪晉太郎生日夜0.1局失5分被打爆！道奇金慧成3A猛夯雙響

藤浪晉太郎、金慧成。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力水手3A的日本火球男藤浪晉太郎，今天迎來31歲生日，然而他在與巨人3A比賽後援登板，只解決1名打者還狂失5分；另外效力道奇3A的南韓好手金慧成，今天對戰遊騎兵3A上演單場雙響砲，狀況火熱。

藤浪晉太郎今天在第7局登板，結果一開始就投出四壞保送，接著被敲出內野安打，雖然靠三振抓到1出局，但隨後馬上又被敲出中間方向安打，失掉1分。藤浪這時又保送形成滿壘，接著控球大亂再送出2次保送，免費送對手2分後退場。而接手的隊友又被敲高飛犧牲打與2安，再丟3分，都要算在藤浪頭上。

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今天度過31歲生日的藤浪晉太郎，此役僅投0.1局，用29球只有12顆好球，被敲出2支安打，投出3次四壞保送與1次三振，狂丟5分自責分，也讓原本連續4場無失分、防禦率1.80的他，賽後防禦率暴漲至10.13。

而休季與道奇簽約，但春訓表現不佳而被下放小聯盟的南韓好手金慧成，今天在3A對決遊騎兵的比賽中，5打數敲出2安打，其中2安都是全壘打，上演單場雙響砲，且還是分別用左打與右打開轟，灌進3分打點。本季金慧成在3A打擊率為0.293，攻擊指數0.962。

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